4 Zodiak Paling Cerewet, Si Gemini Nomor 1!

SEBAGIAN orang suka mengepresikan karakter dirinya lewat cara banyak berkomunikasi dengan orang lain, di berbagai situasi dan kondisi.

Karakter banyak omong atau cerewet seperti ini, tak melulu negatif memang. Namun juga tak selalu dipandang positif oleh semua orang. Dilihat dari karakter yang dipunya tanda zodiak, sekiranya ada empat zodiak yang dikenal punya kepribadian seperti ini. Berikut paparan singkatnya, dikutip dari Astrotalk, Sabtu (11/11/2023)

1. Gemini: Orang-orang Gemini senang saat berada di orang sekitarnya, ia adalah kupu-kupu sosial. Punya karakter alami yakni ceria, sehingga tak akan pernah habis dalam menemukan topik untuk dibicarakan. Para Gemini juga akan bicara apa adanya.

2. Leo: Sebagai orang yang cerewet, para Leo adalah tipe pembicara yang karismatik. Tipe orang yang suka bercerita di setiap saat, dan tak akan berhenti berbicara. sehingga banyak orang lain yang suka berteman dan mendengarkan ceritanya.

