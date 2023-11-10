3 Zodiak yang Diramalkan Beruntung pada 11 November

SETIAP hari yang berbeda, dari kacamata astrologi juga menyimpan keberuntungan yang berbeda bagi 12 tanda zodiak. Ada yang beruntung, ada yang relatif biasa saja, sampai yang kurang beruntung.

Contohnya, ada tiga zodiak yang seperti dikutip dari Know Insiders, Jumat (10/11/2023) adalah yang lebih beruntung daripada yang lain untuk di hari tanggal 11 November. Berikut uraian singkatnya.

1. Aries: Aries tidak boleh panik jika tidak sengaja mengalami kesulitan, sedikit kesulitan tidak akan membawa dampak negatif apa pun. Urusan cinta, bertengkar dengan pasangan tidak menjadi masalah, karena bisa diselesaikan dengan baik. Pada hari ini, para Aries punya indeks keberuntungan cukup tinggi, hingga 78 persen.

2. Taurus: Keberuntungan para Taurus tidak terganggu, asal bisa mengendalikan emosi di tempat kerja dan dalam kehidupan pribadinya. Soal percintaan, relatif cukup baik, karena kedua pihak sama-sama bersedia untuk saling mengakomodasi dan tidak munafik.