7 Manfaat Minyak Kelapa, Cocok untuk Konsumsi Diet

Dapatkan segudang manfaat minyak kelapa untuk program diet. Selain mengontrol nafsu makan, minyak kelapa ampuh mengurangi lemak jahat.

Minyak kelapa mengandung asam lemak jenuh yang sangat besar, yaitu sekitar 80-90 persen. Asam lemak jenuh yang paling banyak di dalam minyak kelapa adalah asam laurat, yaitu sebanyak 47 persen. Lalu, ada pula asam miristat dan palmitat dalam jumlah yang lebih kecil.

Nah, berikut ini tujuh manfaat minyak kelapa untuk kesehatan yang perlu kamu ketahui.

Manfaat Minyak Kelapa

1. Mencegah Diabetes

Sebuah studi menyebutkan bahwa minyak kelapa dapat menurunkan kadar gula darah pada hewan percobaan yang menderita diabetes. Berkat penelitian tersebut, minyak kelapa digadang-gadang dapat menurunkan kadar gula darah dan mencegah diabetes pada manusia.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Manfaat minyak kelapa untuk kesehatan jantung berasal dari kandungan polifenol di dalamnya. Polifenol dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, yaitu pengerasan dinding pembuluh darah disertai sumbatan di pembuluh darah yang dapat memicu penyakit jantung.

Oleh karena itu, mengonsumsi minyak kelapa dengan tidak berlebihan dinilai baik untuk menjaga kesehatan jantung sehingga risiko terjadinya penyakit jantung dapat dihindari.

3. Menurunkan Berat Badan

Bagi yang sedang menurunkan berat badan, minyak kelapa dapat digunakan sebagai minyak untuk memasak makanan diet. Sebab, minyak kelapa mengandung asam lemak rantai sedang atau medium-chain fatty acids (MCFA). Jenis asam lemak tersebut diketahui dapat meningkatkan metabolisme yang akan membakar lemak di dalam tubuh dengan cepat dan mengubahnya menjadi energi.

Jika penggunaan minyak kelapa untuk memasak makanan diet disertai dengan olahraga secara rutin, hal itu tentunya akan berpengaruh pada penurunan berat badan Anda.

4. Mengontrol Nafsu Makan

Manfaat minyak kelapa dalam menurunkan berat badan juga diperkuat oleh fungsinya dalam mengontrol nafsu makan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang dimasak menggunakan minyak kelapa bisa memberikan efek kenyang lebih lama.

Saat merasa kenyang, Anda akan makan dengan porsi yang sedikit. Dengan begitu, asupan kalori ke dalam tubuh akan berkurang sehingga berat badan menjadi lebih terkontrol.