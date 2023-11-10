Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Perbedaan Rokok Kretek dan Filter yang Wajib Kamu Ketahui

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:06 WIB
Perbedaan Rokok Kretek dan Filter yang Wajib Kamu Ketahui
Perbedaan rokok kretek dan filter. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERBEDAAN rokok kretek dan filter akan dijelaskan dalam artikel ini. Rokok kretek dan rokok filter adalah dua jenis rokok yang beredar di pasaran dan paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Mengutip berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), rokok kretek biasanya mengandung 40 persen cengkeh dan 60 persen tembakau asli yang dikeringkan. Rokok kretek mengandung minyak cengkeh dan berbagai bahan tambahan lainnya. Rokok kretek sering kali dianggap lebih aman daripada rokok jenis lainnya karena mengandung bahan-bahan alami.

Lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendefinisikan rokok kretek sebagai rokok yang dibuat dari tembakau rajangan dan cengkeh, lalu digulung dengan kertas sigaret. Rokok kretek juga diidentifikasi dari bau dan rasanya yang khas, serta bunyi ‘kretek’ dari proses pembakaran cengkih di dalamnya.

Konsumsi rokok kretek ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga sudah meluas ke luar negeri. Bahkan berdasarkan data Kemenkes RI, ekspor tertinggi rokok kretek terjadi pada 1984, yaitu mencapai 703 ton, setara 470 juta batang rokok. Dan di luar negeri, rokok kretek dikenal dengan clove cigarette.

Rokok

Halaman:
1 2
      
