Tanggal Keberuntungan untuk Shio Naga hingga Kambing di November 2023

BANYAK hal yang berhubungan dengan keberuntungan seseorang, jika dilihat dari aspek shio. Bukan hanya tanggal, arah mata angin, atau warna. Dari astrologi shio, keberuntungan tiap shio juga bisa dilihat dari hari pada setiap bulannya.

Ya, tiap tanda shio punya hari dan tanggal yang dianggap bisa membawa keberuntungan sendiri-sendiri. Jadi penasaran hari apa dan tanggal berapa keberuntungan shio Anda di bulan November 2023 ini? Melansir Your Tango, Jumat (10/11/2023) berikut tanggal hoki untuk shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

1. Shio Naga: Tanggal 24 disebutkan jadi tanggal hoki para pemilik shio Naga di bulan November tahun ini. Menariknya, keberuntungan ini dipengaruhi oleh tindakan tegas dari orang-orang bershio Naga untuk mengantisipasi orang-orang yang ingin memanfaatkan dirinya.

2. Shio Ular: Selain keberuntungan yang cukup kuat di awal bulan, ternyata jelang akhir bulan tepatnya tanggal 29 November pun masih jadi hari keberuntungan para pemilik shio satu ini. Hokinya seputar hubungan interpersonal dekat diri sendiri, dan bidang kehidupan di mana para Shio ular merasa stabil dan kuat.