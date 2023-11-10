Potret dan Profil Hiroaki Kato, Penyanyi Cover Lagu Garuda Berbahasa Jepang untuk Piala Dunia U-17

BAGI pencinta musik, apalagi musik Jepang di Indonesia, nama penyanyi Hiroaki Kato sudah tak asing. Namun sebagian masyarakat awam, ada juga yang belum terlalu kenal dengan sosok penyanyi asli Jepang tersebut.

Nama Hiroaki Kato kali ini menarik perhatian publik, seiring dengan gelaran Piala Dunia U-17 yang resmi dimulai hari ini dengan laga Indonesia melawan Ekuador pada pukul 19.00 WIB malam ini di Stadion Bung Tomo, Solo.

Ya, Hiroaki Kato adalah penyanyi lagu resmi Timnas Indonesia ‘Bersama Garuda’ (We Are Together) versi cover bahasa Jepang, yang judulnya menjadi ‘Garuda To Tomoni’. Sebagai bentuk dukungannya terhadap Indonesia sebagai tuan rumah, lagu yang ia bawakan tersebut sudah diunggah oleh Hiroaki di akun Instagram pribadinya, @Hiroakikato39.

BACA JUGA: Potret dan Profil Hamish Daud yang Diisukan Sering Open BO di Bali

Jadi penasaran seperti apa profil dan potret dari Hiroaki Kato, penyanyi cover lagu Garuda berbahasa Jepang untuk Piala Dunia U-17? Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (10/11

1. Rilis Laskar Pelangi bahasa Jepang: Pada 2022, Hiroaki Kato menggandeng penyanyi dan aktris muda, Maizura untuk berkolaborasi, merilis lagu Laskar Pelangi dalam sentuhan bahasa Jepang.

(Foto: Musica Studio)

Lagu satu ini original soundtrack film berjudul sama, yang begitu hits dan pertama kali dinyanyikan oleh Giring Ganesha bersama band Nidji.