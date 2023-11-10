Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Hiroaki Kato, Penyanyi Cover Lagu Garuda Berbahasa Jepang untuk Piala Dunia U-17

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:30 WIB
Potret dan Profil Hiroaki Kato, Penyanyi Cover Lagu Garuda Berbahasa Jepang untuk Piala Dunia U-17
Potret dan profil Hiroaki Kato, (Foto: Instagram @hiroakikato39)
A
A
A

BAGI pencinta musik, apalagi musik Jepang di Indonesia, nama penyanyi Hiroaki Kato sudah tak asing. Namun sebagian masyarakat awam, ada juga yang belum terlalu kenal dengan sosok penyanyi asli Jepang tersebut.

Nama Hiroaki Kato kali ini menarik perhatian publik, seiring dengan gelaran Piala Dunia U-17 yang resmi dimulai hari ini dengan laga Indonesia melawan Ekuador pada pukul 19.00 WIB malam ini di Stadion Bung Tomo, Solo.

Ya, Hiroaki Kato adalah penyanyi lagu resmi Timnas Indonesia ‘Bersama Garuda’ (We Are Together) versi cover bahasa Jepang, yang judulnya menjadi ‘Garuda To Tomoni’. Sebagai bentuk dukungannya terhadap Indonesia sebagai tuan rumah, lagu yang ia bawakan tersebut sudah diunggah oleh Hiroaki di akun Instagram pribadinya, @Hiroakikato39.

Jadi penasaran seperti apa profil dan potret dari Hiroaki Kato, penyanyi cover lagu Garuda berbahasa Jepang untuk Piala Dunia U-17? Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (10/11

1. Rilis Laskar Pelangi bahasa Jepang: Pada 2022, Hiroaki Kato menggandeng penyanyi dan aktris muda, Maizura untuk berkolaborasi, merilis lagu Laskar Pelangi dalam sentuhan bahasa Jepang. 

(Foto: Musica Studio) 

Lagu satu ini original soundtrack film berjudul sama, yang begitu hits dan pertama kali dinyanyikan oleh Giring Ganesha bersama band Nidji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement