HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Sabreena Dessler, Mantan Persija yang Jadi Duta Piala Dunia U-17

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |17:30 WIB
Potret dan Profil Sabreena Dessler, Mantan Persija yang Jadi Duta Piala Dunia U-17
Potret dan profil Sabreena Dessler, (Foto: Instagram @sabreenadessler)
A
A
A

NAMA Sabreena Dessler mendadak ramai seiring dengan gelaran Piala Dunia U-17 yang resmi dimulai hari ini. Tim U-17 Indonesia tergabung di Grup A sendiri, diketahui akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari ini dalam laga melawan Ekuador pada pukul 19.00 WIB malam ini.

Bukan tanpa sebab nama Sabreena jadi sorotan, pasalnya pesepakbola muda satu ini bersama dengan atlet muda lainnya, Radja Nainggolan merupakan Duta Piala Dunia U-17 yang didapuk langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

"Kehadiran mereka berdua ini ialah membantu mempromosikan gelaran Piala Dunia U-17, karena kami juga mengapreasiasi para legenda sepakbola. Terpenting adalah mereka berdua bisa menjadi inspirasi kepada semua anak-anak muda Indonesia yang bermain sepakbola,” jelas Erick, dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (10/11/2023)

Kini publik awam jadi penasaran seperti apa potret dan profil Sabreena Dessler, Duta Piala Dunia U-17 tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasan singkatnya.

1. Ditunjuk langsung oleh Ketua PSSI: Secara khusus, Sabreena memang ditunjuk langsung oleh Erick Thohir untuk mempromosikan Piala Dunia U-17 2023. Eks presiden Inter Milan itu menyebut kedua pemain keturunan Indonesia ini, diharapkan jadi inspirasi untuk pesepakbola muda Tanah Air.

 BACA JUGA:

 

2. Anggota timnas Indonesia: Sabreena Dressler yang berdarah campuran Jerman-Indonesia ini adalah kelahiran Perth, Australia. Meski terlahir berdarah campuran, pesepakbola cantik 21 tahun ini memilih paspor Indonesia dan kini menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia loh! Sebagai pesepakbola profesional, Sabreena selama ini sudah memperkuat tim-tim papan atas Liga Indonesia, seperti Persija Jakarta, Subiaco dan Balcatta Womens.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) 

Halaman:
1 2
      
