Tanggal 11 2023 Hari Apa? Cek bagi Para Jomblo

TANGGAL 11 November jatuh pada Sabtu di minggu kedua. Sabtu biasa dijadikan bagi mereka yang punya pasangan untuk menikmati hari bersama dengan pergi ke suatu tempat seperti kafe atau tempat hiburan lainnya.

Namun, bagi para jomblo juga jangan terlalu bersedih. Kalian pun bisa menikmati Sabtu ini karena tanggal 11 November 2023 yang jatuh pada Sabtu masuk dalam Hari Jomblo Sedunia.

Hari Jomblo ini sebetulnya dirayakan pertama kali di China. Namun, belakangan menjadi mendunia sehingga sering dianggap sebagai Hari Jomblo Sedunia.

Awal mula adanya hari ini yakni pada tanggal 11 November 1993, di mana terdapat sekelompok mahasiswa yang kesepian di Universitas Nanjing. Untuk menghilangkan rasa sepi itu, mereka malah merayakan kelajangan.

Tanggal 11 November dipilih karena terlihat seperti empat batang kayu sehingga dianggap sebagai simbol tidak kesepian. Perayaan hari jomblo di China dirayakan dengan cara menyenangkan seperti memesan semua kursi di bioskop, melarang pasangan duduk bersebelahan selama pemutaran film dan lainnya.

(Endang Oktaviyanti)