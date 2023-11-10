Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gara-Gara Penyanyi Korea Ini Banyak yang Ingin Daftar Ojol di Bali

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |07:08 WIB
Gara-Gara Penyanyi Korea Ini Banyak yang Ingin Daftar Ojol di Bali
Soseo Mencoba Ojol di Bali. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI Korea bernama Soseo tiba-tiba menjadi perbincangan netizen di Indoensia. Hal ini lantaran di mengunggah beberapa potret dirinya yang tengah berlibur di bali.

Dalam liburannya kala itu, dia pun mengungkapkan pengalaman pertamanya naik ojol di Bali. Soseo menyebut dirinya naik ojol selama 4 jam untuk traveling seharian penuh di Bali.

“Naik motor selama 4 jam seharian adalah sebuah ide bagus! Saya suka naik motor.. ini sangat menyenangkan,” ujar Soseo, melalui akun Instagramnya, @soseo0404.

Soseo

Soseo juga tampak membagikan beberapa potret yang menampilkan momen saat dirinya menjadi penumpang ojol. Ia tampak duduk manis di belakang pengemudi ojol sambil mengambil beberapa potret selfie nan cute.

Soseo sendiri tampak hanya mengenakan atasan tanktop renda berwarna cream. Penyanyi cantik berambut panjang ini juga tampak tak lupa mengenakan helm ojol di kepalanya.

Tak sendirian, ia juga tampak turut membagikan potret selfie dirinya bersama teman di sampingnya yang juga terlihat menaiki ojol. Menariknya, di salah satu potret, teman Soseo bahkan tak sungkan memegang dan memeluk erat perut sang pengemudi ojol.

Selain mengungkapkan antusiasme dirinya saat naik ojol di Bali, Soseo juga tampak senang dengan keramahan para pengemudi ojol dan masyarakat Indonesia. “Orang Indonesia sangat ramah, terutama semua pembalap Gojek yang pernah kutemui! Hati-hati di jalan,” ujar Soseo.

Ia juga mengaku jatuh cinta dengan kuliner-kuliner Indonesia. Soseo menyebut, bahwa Indonesia memiliki kuliner yang enak-enak. Misalnya, yakni sate lilit yang potretnya juga tampak ia bagikan. “Dan makanan Indonesia sangat enak,” imbuhnya.

