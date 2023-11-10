Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kendall Jenner Tampil dengan Penutup Kepala, Didoakan Istiqomah oleh Netizen Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:07 WIB
Potret Kendall Jenner Tampil dengan Penutup Kepala, Didoakan Istiqomah oleh Netizen Indonesia
Kendall Jenner. (Foto: Instagram)
A
A
A

MODEL internasional Kendall Jenner memang dikenal kerap tampil berani. Bahkan, dalam pemotretan terbarunya kakak Kylie Jenner tersebut tampil nyaris bugil bahkan memamerkan bokongnya.

Tapi, kali ini Kendall nampak tampil tertutup. Well, meskipun tampilan ini merupakan hanya dilakukan secara close-up saja. Kendall terlihat mengenakan penutup kepala berbahan bulu-bulu untuk koleksi terbaru, Jacquemus.

Kendall Jenner

Kendall pun tersenyum lebar dengan asesoris kepala yang menutup seluruh rambutnya itu. Berbeda dengan potret Kendall untuk Jacquemus sebelumnya, model 28 tahun ini hanya memamerkan bagian wajahnya saja alias tanpa full body. Kendall juga terlihat lebih tertutup daripada pose sebelumnya.

Potrer Kendall Jenner mengenakan penutup kepala ini pun mengundang beragam reaksi warganet. Siapa sangka, banyak netizen menyebut Kendall seperti mengenakan hijab dalam unggahan ini.

Tak sedikit pula yang beranggapan Kendall seperti seorang Muslimah yang menutup auratnya.

“Selamat untuk hijabnya,” kata akun @sa*****

“Selamat datang di Islam,” sambung @__u******

“Siapa yang berpikir dia pakai hijab?,” tambah akun @ha*******

"Semoga istiqomah mb," tulis rk*****rr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/612/3069865/kendall_jenner-EMTg_large.jpg
5 Potret Menggoda Kendall Jenner, Pamer Body Goals Hot Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/194/3005485/met-gala-2024-kendall-jenner-tampil-dengan-gaun-vitage-belahan-dada-rendah-TpBasfFuyB.jpg
Met Gala 2024: Kendall Jenner Tampil dengan Gaun Vitage Belahan Dada Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/612/2991591/potret-kendall-jenner-rayakan-paskah-dengan-gaun-putih-cantik-maksimal-PNogtr0ruq.jpg
Potret Kendall Jenner Rayakan Paskah dengan Gaun Putih, Cantik Maksimal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/194/2916752/kendall-jenner-tampil-mewah-di-pom-bensin-bak-fashion-show-harga-outfitnya-gak-main-main-UZHVQH8R0q.jpg
Kendall Jenner Tampil Mewah di Pom Bensin bak Fashion Show, Harga Outfitnya Gak Main-Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/612/2916225/potret-hot-kendall-jenner-sambut-musim-dingin-dengan-outfit-natal-WPs2nW4iaI.jpg
Potret Hot Kendall Jenner Sambut Musim Dingin dengan Outfit Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/194/2875581/3-potret-hot-dan-modis-kendall-jenner-naik-kuda-TrhlM5U7j3.jpg
3 Potret Hot dan Modis Kendall Jenner Naik Kuda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement