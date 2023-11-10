Potret Kendall Jenner Tampil dengan Penutup Kepala, Didoakan Istiqomah oleh Netizen Indonesia

MODEL internasional Kendall Jenner memang dikenal kerap tampil berani. Bahkan, dalam pemotretan terbarunya kakak Kylie Jenner tersebut tampil nyaris bugil bahkan memamerkan bokongnya.

Tapi, kali ini Kendall nampak tampil tertutup. Well, meskipun tampilan ini merupakan hanya dilakukan secara close-up saja. Kendall terlihat mengenakan penutup kepala berbahan bulu-bulu untuk koleksi terbaru, Jacquemus.

Kendall pun tersenyum lebar dengan asesoris kepala yang menutup seluruh rambutnya itu. Berbeda dengan potret Kendall untuk Jacquemus sebelumnya, model 28 tahun ini hanya memamerkan bagian wajahnya saja alias tanpa full body. Kendall juga terlihat lebih tertutup daripada pose sebelumnya.

Potrer Kendall Jenner mengenakan penutup kepala ini pun mengundang beragam reaksi warganet. Siapa sangka, banyak netizen menyebut Kendall seperti mengenakan hijab dalam unggahan ini.

Tak sedikit pula yang beranggapan Kendall seperti seorang Muslimah yang menutup auratnya.

“Selamat untuk hijabnya,” kata akun @sa*****

“Selamat datang di Islam,” sambung @__u******

“Siapa yang berpikir dia pakai hijab?,” tambah akun @ha*******

"Semoga istiqomah mb," tulis rk*****rr.