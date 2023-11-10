Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peringati HUT ke-34, MNC Diharapkan Jadi Tayangan Menginsipirasi Masyarakat

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:35 WIB
Peringati HUT ke-34, MNC Diharapkan Jadi Tayangan Menginsipirasi Masyarakat
HUT MNC. (Foto: Ist)
A
A
A

Chief Operating Officer 3 FTA, Firdaus Cece menerangkan, memperingati HUT MNC ke-34 berbagai event telah digelar sejak 1 November 2023 lalu. Selain dibidang olahraga, kini MNC Peduli mengandeng kelurahan Kebon Jeruk, guna melakukan penataan lingkungan.

Penataan melalui gotong royong partisipan menyelesaikan pembuatan mural sepanjang 70 meter dengan total 27 mural untuk menambah estetika. Ditambah penanaman 500 bibit pohon dan pengecatan trotoar, serta tembok sudah cukup usang.

 HUT MNC

"Untuk kegiatan ini sebenarnya tidak hanya hari ini, kita mulai 1 November hingga hari ini, sampai puncak acaranya pada 18 November,"ujar Firdaus Cece saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

 BACA JUGA:

Dalam kegiatan penghijauan serta mural, Firdaus mengatakan kalau MNC Group melibatkan puluhan karyawan. Harapannya, untuk saling memberikan support, dan dukungan demi mewujudkan lingkungan lebih asri dan indah.

"Jadi acara disini kita melibatkan dengan beberapa karyawan hampir seluruh karyawan, mulai dari kegiatan olahraga sampai mendukung industri seni, dengan melibatkan puluhan karyawan, saling support area penataan lingkungan seperti ini,"jelas Firdaus.

Selain penataan lingkungan melalui program penghijauan, Firdaus juga mengatakan kalau program mural (pengecatan tembok) di area Kebon Jeruk, terutama MNC Group. Tentunya sebuah tindakan nyata untuk mendukung para seniman di Tanah Air.

"Menata lingkungan dengan bentuk mural ini pun kita menghargai area seni, jadi kita mendukung industri seni supaya bisa melakukan penataan lingkungan dalam arti kata melakukan mural seperti ini,"papar Firdaus.

Dengan HUT MNC ke-34, Firdaus berharap MNC Group terutama MNC Media dapat memberikan penyajian tayangan berkualitas, serta menginspirasi banyak orang.

 BACA JUGA:

Tak cuma itu, MNC Media juga mampu memberikan dukungan kepada kinerja pemerintah. Bukan hanya melalui industri hiburan, namun lebih luas yakni ke beberapa sektor-sektor lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
