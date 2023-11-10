Ini Dia 12 Produk Skincare Populer asal Israel, Ada yang Beredar di Indonesia

INI dia 12 produk skincare populer asal Israel yang wajib kalian ketahui. Produk-produk ini begitu ramai karena diminta untuk diboikot.

Bahkan salah satu produknya ada yang beredar di Indonesia, meskipun terjual secara online.

Lantas, apa saja produk skincare Israel itu? Berikut adalah produk-produk skincare populer asal Israel yang dikutip dari laman secret-israel.com, Jumat (10/11/2023).

1. AHAVA

Perusahaan ini didirikan pada 1988. Ahava mengandalkan mineral dari laut mati ke dalam produknya untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Produk ini sudah masuk ke Indonesia dan beberapa negara di Asia.

2. Christina Cosmeceuticals

Berikutnya adalah Christina Cosmeceuticals, merek skincare asal Israel ini mulai diproduksi pada 1982. Produk ini sudah tersedia di lebih dari 55 negara di seluruh dunia.

Produk Christina Cosmeceuticals yang paling unggul adalah krim khusus area mata yang dapat mengubah penampilan sepenuhnya. Christina cukup populer di Israel dan bahkan mendapatkan penghargaan sebagai “Kosmetik Ramah Lingkungan Terbaik”.

3. Dr. Fischer

Nama brand ini diambil dari nama pemiliknya yakni Fischer yang mengembangkan produk bersama istrinya Dvora. Pabrik Fischer Pharmaceuticals atau Dr. Fischer ini berlokasi Bnai Brak, dekat Tel Aviv. Produk kosmetik asal Israel ini telah diekspor ke 30 negara, salah satunya Indonesia.

4. Lavido

Lavido dibuat di Israel dan diekspor ke Eropa, Amerika dan Asia termasuk Indonesia. Lavido didirikan oleh ahli chemical botany bernama Ido Magal, yang memiliki minat mengenai herbal dan juga chemical botany sejak masih kecil.

5. Minus 417

Minus 417 juga salah satu merek kecantikan terkemuka di Israel yang terbuat dari bahan-bahan alami dan unik. Mineral Laut Mati juga jadi andalan Minus 417 dalam membuat produk skincare, untuk meremajakan dan menutrisi kulit. Minus 417 juga memiliki produk perawatan spa mewah.