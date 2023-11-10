Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

9 Makanan untuk Menurunkan Asam Urat Tinggi

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |04:30 WIB
9 Makanan untuk Menurunkan Asam Urat Tinggi
Buah berries. (Foto: Istock)
A
A
A

KADAR asam urat tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, asam urat tinggi sebaiknya dikurangi agar tubuh lebih sehat.

Dikutip dari Lybrate, jika asam urat tinggi sebaiknya segera diturunkan. Asam urat tinggi bikin sendi tangan dan kaki terasa nyeri. Lalu apa saja makanan yang bisa menurunkan asam urat?

 air putih

1. Air putih

Air mengeluarkan racun termasuk kelebihan asam urat dari tubuh. Seseorang setidaknya harus minum setidaknya 10-12 gelas air setiap hari.

2. Buah beri

Buah beri terutama stroberi, dan blueberry memiliki sifat anti inflamasi yang dapat meredakan nyeri sendi. Jadi, cobalah memasukkannya ke dalam diet asam urat Anda.

 BACA JUGA:

3. Apel

Apel adalah sumber yang kaya asam malat yang membantu menetralkan asam urat sehingga memberikan kelegaan bagi penderitanya. Anda harus mengonsumsi satu apel setiap hari setelah makan dalam diet asam urat Anda.

4. Jus buncis

Obat rumahan lain yang efektif untuk asam urat adalah jus buncis. Jus sehat ini bisa dikonsumsi dua kali sehari untuk mengobati asam urat atau asam urat tinggi.

5. Kacang pinto

Diet kaya akan asam folat dapat membantu menurunkan asam urat secara alami. Makanan kaya asam folat dan asam urat seperti kacang pinto, bunga matahari biji-bijian dan lentil harus dimasukkan dalam diet asam urat Anda.

 BACA JUGA:

6. Makanan kaya akan vitamin C

Makanan kaya vitamin C dan suplemen dalam diet harian Anda untuk mengurangi asam urat dalam tubuh. Ini menghancurkan asam urat dan memaksanya keluar dari tubuh melalui urin. Sumber vitamin C yang baik yang juga merupakan makanan asam urat adalah awal, jambu biji, kiwi, jeruk nipis manis, jeruk, capsicum, lemon,tomat, dan sayuran berdaun hijau.

