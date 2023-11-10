Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gunakan Kacamata Hitam saat Terik Bisa Lindungi Mata dari Sinar UV? Begini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:00 WIB
Gunakan Kacamata Hitam saat Terik Bisa Lindungi Mata dari Sinar UV? Begini Penjelasan Dokter
Kacamata hitam bisa lindungi mata dari sinar UV? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SAAT cuaca terik, seseorang kerap menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar ultraviolet (UV). Hal ini dilakukan agar mata bisa memandang dengan jelas objek yang ada di depannya tanpa harus merasa silau.

Namun apakah kacamatan hitam bisa benar-benar melindungi mata dari paparan sinar UV?

Dokter Spesialis Mata sekaligus peneliti di Universitas Indonesia Dr. dr. Elvioza, SpM(K), mengatakan kacamata hitam atau yang berlensa gelap sebenarnya tidak bisa melindungi mata dari sinar UV.

Kacamata hitam

“Bukan kacamata gelap yang dibutuhkan, karena itu hanya memblok visible light (cahaya yang terlihat),” ujar dr Elvioza dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, baru-baru ini.

Dokter Elvioza mengatakan untuk melindungi mata dari sinar UV, sebaiknya menggunakan kacamata khusus.

“Kacamata gelap tidak bisa memblokir sinar dengan panjang gelombang di bawah 400 nm. Jadi perlu memakai kacamata dengan panjang gelombang di bawah 400 nanometer,” kata dr Elvioza.

Dia juga menambahkan apabila tidak menggunakan kacamata khusus, mata akan menerima sinar cahaya yang berlebihan sehingga mempengaruhi sel-sel mata yang berada di retina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
