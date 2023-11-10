Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Manfaat Madu bagi Kesehatan Manusia, Baik untuk Sistem Pernapasan dan Kulit

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:00 WIB
4 Manfaat Madu bagi Kesehatan Manusia, Baik untuk Sistem Pernapasan dan Kulit
Manfaat madu bagi kesehatan manusia. (Foto: Freepik.com)
MADU merupakan salah minuman yang lezat dan memiliki banyak kandungan nutrisi di dalamnya. Nutrisi yang terkandung dalam madu tersebut ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh seseorang.

Madu adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat dan pemanis alami. Madu diproduksi oleh lebah dari nektar bunga atau sekresi tanaman lainnya. Selain digunakan sebagai pemanis, madu memiliki banyak manfaat kesehatan yang bisa membantu menjaga kesehatan.

Lantas apa saja manfaat madu bagi kesehatan manusia? Merangkum dari laman resmi RSUD Nunukan, rsud.nunukankab.go.id, Jumat (10/11/2023) berikut deretan manfaat madu bagi kesehatan manusia, khususnya pada saat musim penghujan.

1. Manfaat Madu Asli Bagi Kesehatan

Madu mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin B, C, dan mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Kandungan nutrisi ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan dari berbagai penyakit.

Manfaat madu

2. Manfaat Madu untuk Sistem Pernafasan

Madu dapat membantu meredakan batuk dan pilek, yang umum terjadi pada musim hujan. Kandungan antibakteri dan anti-inflamasi dalam madu dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan dan mengurangi lendir yang berlebihan.

Campurkan satu sendok makan madu dengan segelas air hangat dan minumlah sebelum tidur untuk membantu meredakan batuk dan pilek.

3. Manfaat Madu untuk Menjaga Kesehatan Kulit

Madu memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Campurkan madu dengan yogurt atau oatmeal untuk membuat masker wajah alami yang dapat membersihkan kulit dan mengurangi jerawat.

