5 Manfaat Menakjubkan Teh Oolong, Bisa Turunkan Berat Badan Lho!

TEH oolong mungkin tidak sepopuler teh lainnya hijau atau teh hitam. Namun, pada kenyataannya teh oolong memiliki banyak manfaat yang menakjubkan untuk tubuh.

Teh oolong adalah teh semi-fermentasi yang dikonsumsi secara tradisional di Tiongkok. Teh ini diproduksi dengan mengeringkan daun Camellia Sinensis di bawah sinar matahari.

Sama seperti teh hitam, teh ini mengandung campuran katekin dan flavonoid, yang menjadikan teh ini sumber antioksidan yang sangat baik, sehingga sangat baik untuk kesehatan Anda. Teh oolong memiliki cita rasa perpaduan bunga dan buah yang nikmat sehingga memberi kenikmatan saat diminum.

Selain itu, teh oolong juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh seperti yang telah dirangkum berikut ini dari Pinkvilla, Jumat (10/11/2023).

1. Menurunkan gejala diabetes

Beberapa penelitian telah menunjukkan bukti sifat antidiabetes teh oolong. Dalam sebuah penelitian penderita diabetes yang melibatkan pria dan wanita Tiongkok, terbukti meminum 16-30 cangkir teh oolong per minggu bermanfaat bagi penderita diabetes dengan meningkatkan toleransi glukosa.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hal ini memfasilitasi resistensi insulin, menyeimbangkan kadar gula darah, dan juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan diabetes pada individu.

2. Mampu menurunkan berat badan secara sehat

Teh oolong bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan. Kandungan katekin dalam teh dapat meningkatkan metabolisme seseorang dan membantu mengatur keseimbangan energi.

Hal tersebut terbukti dalam penelitian di Jepang yang dilakukan pada sebelas wanita sehat. Dari penelitian diketahui teh oolong menawarkan jumlah polifenol terpolimerisasi dua kali lipat ke tubuh mereka dibandingkan teh hijau, sehingga meningkatkan metabolisme energi mereka.

Selain itu, adapun kandungan kafein yang ampuh untuk mengekang rasa lapar datang serta membantu membakar lemak di tubuh. Namun, hal ini hanya dapat menunjukkan hasil yang nyata jika dikonsumsi secara teratur, di samping pola makan sehat dan gaya hidup aktif.

3. Mencegah kanker

Aktivitas antiinflamasi dan antioksidan teh oolong lebih besar dibandingkan teh hijau atau teh hitam. Penelitian mengatakan, faktor-faktor ini mungkin menjadi alasan mengapa teh oolong memiliki efek perlindungan yang luar biasa terhadap berbagai jenis kanker, termasuk kanker leher dan kanker ovarium. Selain itu, senyawa polifenolnya juga berkontribusi besar terhadap efek anti kankernya.