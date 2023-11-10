Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Menakjubkan Teh Oolong, Bisa Turunkan Berat Badan Lho!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:00 WIB
5 Manfaat Menakjubkan Teh Oolong, Bisa Turunkan Berat Badan Lho!
Manfaat teh oolong bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEH oolong mungkin tidak sepopuler teh lainnya hijau atau teh hitam. Namun, pada kenyataannya teh oolong memiliki banyak manfaat yang menakjubkan untuk tubuh.

Teh oolong adalah teh semi-fermentasi yang dikonsumsi secara tradisional di Tiongkok. Teh ini diproduksi dengan mengeringkan daun Camellia Sinensis di bawah sinar matahari.

Sama seperti teh hitam, teh ini mengandung campuran katekin dan flavonoid, yang menjadikan teh ini sumber antioksidan yang sangat baik, sehingga sangat baik untuk kesehatan Anda. Teh oolong memiliki cita rasa perpaduan bunga dan buah yang nikmat sehingga memberi kenikmatan saat diminum.

Selain itu, teh oolong juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh seperti yang telah dirangkum berikut ini dari Pinkvilla, Jumat (10/11/2023).

1. Menurunkan gejala diabetes

Beberapa penelitian telah menunjukkan bukti sifat antidiabetes teh oolong. Dalam sebuah penelitian penderita diabetes yang melibatkan pria dan wanita Tiongkok, terbukti meminum 16-30 cangkir teh oolong per minggu bermanfaat bagi penderita diabetes dengan meningkatkan toleransi glukosa.

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hal ini memfasilitasi resistensi insulin, menyeimbangkan kadar gula darah, dan juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan diabetes pada individu.

Teh Oolong

2. Mampu menurunkan berat badan secara sehat

Teh oolong bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan. Kandungan katekin dalam teh dapat meningkatkan metabolisme seseorang dan membantu mengatur keseimbangan energi.

Hal tersebut terbukti dalam penelitian di Jepang yang dilakukan pada sebelas wanita sehat. Dari penelitian diketahui teh oolong menawarkan jumlah polifenol terpolimerisasi dua kali lipat ke tubuh mereka dibandingkan teh hijau, sehingga meningkatkan metabolisme energi mereka.

Selain itu, adapun kandungan kafein yang ampuh untuk mengekang rasa lapar datang serta membantu membakar lemak di tubuh. Namun, hal ini hanya dapat menunjukkan hasil yang nyata jika dikonsumsi secara teratur, di samping pola makan sehat dan gaya hidup aktif.

3. Mencegah kanker

Aktivitas antiinflamasi dan antioksidan teh oolong lebih besar dibandingkan teh hijau atau teh hitam. Penelitian mengatakan, faktor-faktor ini mungkin menjadi alasan mengapa teh oolong memiliki efek perlindungan yang luar biasa terhadap berbagai jenis kanker, termasuk kanker leher dan kanker ovarium. Selain itu, senyawa polifenolnya juga berkontribusi besar terhadap efek anti kankernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement