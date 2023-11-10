Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Green Juice Disebut Bisa Bersihkan Pembuluh Darah, Begini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:00 WIB
Green Juice Disebut Bisa Bersihkan Pembuluh Darah, Begini Penjelasan Dokter
manfaat green juice bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYEMPITAN pembuluh darah biasanya disebabkan oleh penumpukan plak. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu penyakit jantung, salah satunya serangan jantung.

Praktisi Mikrobiom Medik, dr Suwardi Sukri MbMed masalah penyakit yang muncul disebabkan oleh ph tubuh yang tidak seimbang. Bila terlalu asam maka tubuh memiliki banyak racun sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit.

"Orang yang penyakit kronik, seperti diabetes, hipertensi, dan asam urat ph nya asam karena tubuhnya banyak racun. Banyak zat-zat yang tidak bisa dicerna membuat darahnya kental dan tersumbat, sel darah merah menumpuk jadi mudah sakit," ujar dr Suwardi kepada media kepada MNC Portal, Jumat (10/11/2023).

jus hijau

Dokter Suwardi menjelaskan salah satu cara membersihkan pembuluh darah adalah dengan mengonsumsi green juice.

Halaman:
1 2
      
