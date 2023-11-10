Waspada Anak Menelan Benda Asing, Orang Sekitar Bisa Jadi Penyebabnya

TERTELAN benda asing biasanya menjadi masalah paling umum dan sering dialami. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, bahkan anak-anak pun bisa mengalami kejadian serupa.

Dokter Spesialis Anak, dr Ariani Dewi Widodo, Sp.A(K) menjelaskan insiden pada anak memang lebih tinggi daripada orang dewasa, dan biasanya anak akan mengalami kejadian itu dengan tidak sengaja. Mengingat usianya juga masih sangat kecil, sehingga dia belum mengerti atau iseng melakukan hal tersebut.

Sedangkan pada orang dewasa kemungkinan hal tersebut dilakukan sebagai upayanya dalam bunuh diri, gangguan jiwa, gangguan mental, dan keuntungan sekunder. Maksudnya ada manfaat yang ingin diperolehnya dengan melakukan hal itu.

“Contohnya menarik perhatian supaya tidak diceraikan, dan lain-lain,” kata dr Ariani, dikutip dalam acara Webinar Seminar Media, Kamis 9 November 2023.

Lantas usia berapa seorang anak kecil harus diwaspadai dengan benda-benda asing disekelilingnya?

Menurut dr Ariani pada fase oral seorang anak yaitu sampai dengan usia tiga tahun, karena waktu tersebut sudah dibilang cukup dan dikatakan dapat memasukan benda asing ke dalam mulut. Secara alamiah hal itu juga bagian dari naluri seorang bayi atau anak meskipun dari lahir mereka memang sudah cenderung melakukan hal tersebut.

Pada usia-usia rentan seperti enam bulan ke atas, mereka sudah bisa mendapatkan benda asing. Sedangkan pada usia yang masih sangat kecil seperti satu atau dua bulan, maka yang hanya bisa dia lakukan ialah memasukan benda asing berupa tangan ke dalam mulut.