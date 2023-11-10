Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pepsodent Ajak Warga Makassar Perawatan Gigi Gratis di BKGN 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:28 WIB
Pepsodent Ajak Warga Makassar Perawatan Gigi Gratis di BKGN 2023
Perawatan gigi gratis dalam acara BKGN 2023 di UMI Makassar. (Foto: dok Unilever/Pepsodent)
A
A
A

MAKASSAR – Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2023 kembali digelar dengan menyambangi berbagai wilayah di Indonesia. Pagelaran ini merupakan inisiasi dari Unilever Indonesia melalui Pepsodent bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI).

BKGN 2023 mengusung tema ‘Senyum Indonesia, Gigi Kuat Mulut Sehat’, dimana acara ini memberikan perawatan gigi gratis. Tentu saja, rangkaian acara ini sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat tingginya risiko gigi berlubang yang sering dialami, khususnya warga Makassar. Perawatan gigi gratis ini bisa dikunjungi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) selama tiga hari, mulai 8 – 10 November 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin mengatakan, terdapat 51 rumah sakit di Kota Makassar, 4 RSGM, 47 Puskesmas, 35 Pustu, dan 187 klinik. Dari semua sarana kesehatan yang ada, pihaknya bisa menjalankan tugas masing-masing dengan membuat masyarakat percaya bahwa saat ini bisa menyelenggarakan new normal lifestyle dengan inovasi, sosialisasi, dan edukasi.

“Saya merasa berbangga hati sekaligus memberikan penghargaan kepada panitia BKGN yang diselenggarakan oleh FKG UMI. Dengan adanya acara BKGN ini, Pemerintah Kota Makassar sangat mengharapkan dapat membantu memulihkan permasalahan kesehatan di Indonesia, utamanya di Kota Makassar,” tuturnya.

Sementara itu, Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia drg. Ratu Mirah Afifah menyampaikan, selama lebih dari 75 tahun, Pepsodent terus mewujudkan purpose untuk mendukung edukasi serta perawatan gigi dan mulut.

“Upaya tersebut menjadi krusial karena saat ini masyarakat Indonesia kian rentan mengalami gigi berlubang akibat konsumsi gula yang semakin tinggi. Bahkan di 2023, menurut Statista, konsumsi gula per kapita diproyeksi meningkat hingga 9 persen dari 2019,” ucapnya.

Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia drg. Ratu Mirah Afifah. (Foto: dok Unilever/Pepsodent)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185305//foldyester-8QZl_large.JPG
Perjalanan Foldyester Menemukan Peluangnya di Shopee, Simak Kisah Suksesnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/11/3185351//direktur_utama_pnm_arief_mulyadi-Ovls_large.jpeg
PNM Raih Dua Apresiasi Bergengsi Berkat Komitmen Pemberdayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/25/3185146//fadli_zon_mengunjungi_pameran_kriya_jemari-e40p_large.jpeg
Menbud Apresiasi Pameran Kriya Jemari, Tekankan Pentingnya Inovasi dalam Pemajuan Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/11/3185131//ilustrasi_pembetulan_data_pbb_p2-ApxF_large.jpg
Pembetulan Data PBB-P2 Kini Lebih Sat Set dan Gampang, Bisa lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185120//fadli_zon-LAPh_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Gedung Koleksi Taman Purbakala Pugungraharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/1/3185119//balai_kebudayaan_di_provinsi_lampung-rbIQ_large.jpeg
Kemenbud Siapkan Balai Kebudayaan di Jantung Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement