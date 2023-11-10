Pepsodent Ajak Warga Makassar Perawatan Gigi Gratis di BKGN 2023

MAKASSAR – Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2023 kembali digelar dengan menyambangi berbagai wilayah di Indonesia. Pagelaran ini merupakan inisiasi dari Unilever Indonesia melalui Pepsodent bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI).

BKGN 2023 mengusung tema ‘Senyum Indonesia, Gigi Kuat Mulut Sehat’, dimana acara ini memberikan perawatan gigi gratis. Tentu saja, rangkaian acara ini sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat tingginya risiko gigi berlubang yang sering dialami, khususnya warga Makassar. Perawatan gigi gratis ini bisa dikunjungi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) selama tiga hari, mulai 8 – 10 November 2023.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr. Nursaidah Sirajuddin mengatakan, terdapat 51 rumah sakit di Kota Makassar, 4 RSGM, 47 Puskesmas, 35 Pustu, dan 187 klinik. Dari semua sarana kesehatan yang ada, pihaknya bisa menjalankan tugas masing-masing dengan membuat masyarakat percaya bahwa saat ini bisa menyelenggarakan new normal lifestyle dengan inovasi, sosialisasi, dan edukasi.

“Saya merasa berbangga hati sekaligus memberikan penghargaan kepada panitia BKGN yang diselenggarakan oleh FKG UMI. Dengan adanya acara BKGN ini, Pemerintah Kota Makassar sangat mengharapkan dapat membantu memulihkan permasalahan kesehatan di Indonesia, utamanya di Kota Makassar,” tuturnya.

Sementara itu, Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia drg. Ratu Mirah Afifah menyampaikan, selama lebih dari 75 tahun, Pepsodent terus mewujudkan purpose untuk mendukung edukasi serta perawatan gigi dan mulut.

“Upaya tersebut menjadi krusial karena saat ini masyarakat Indonesia kian rentan mengalami gigi berlubang akibat konsumsi gula yang semakin tinggi. Bahkan di 2023, menurut Statista, konsumsi gula per kapita diproyeksi meningkat hingga 9 persen dari 2019,” ucapnya.

Head of Professional Marketing Personal Care Unilever Indonesia drg. Ratu Mirah Afifah. (Foto: dok Unilever/Pepsodent)