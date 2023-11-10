3 Kota di Indonesia Masuk Daftar Hari Terpanas Beruntun, Ini 9 Cara Mencegah Dehidrasi





GELOMBANG panas yang terjadi belakangan ini berdampak mengejutkan. Menurut hasil studi yang digelar di 14 kota oleh Central Climate sepanjang November 2022 hingga Oktober 2023 ternyata ada sepuluh kota di dunia yang mengalami hari terpanas beruntun.

Kejutannya lagi tiga wilayah di Indonesia masuk dalam daftar 10 besar kota yang mengalami hari terpanas beruntun. Ketiga kota tersebut adalah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.

Dalam data yang dirilis oleh Central Climate, Jakarta dan Tangerang mengalami heat streaks selama 17 hari. Kondisi yang sama juga pernah terjadi di New Orleans, Amerika Serikat. Di tempat yang berbeda Bekasi justru pernah mengalami hari beruntun terpanas selama 15 hari.

Masih dalam data yang sama Climate Central menyebutkan kota teratas yang paling lama mengalami heat streak adalah Houston. Kota dimana kantor pusat NASA itu berada justru pernah mengalam hari panas beruntun selama 22 hari.

Kondisi itu sendiri mengonfirmasi temuan Climate Central bahwa selama setahun belakangan ini suhu global mengalami kenaikan lebih dari 1,3 derajat Celcius.

"Ini menandai terjadinya periode terpanas sepanjang sejarah dalam satu tahun," sebut keterangan resmi Climate Central yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (10/11/2023) ini.

Climate Central menyebutkan secara umum Indonesia, sebagai salah satu negara Asia yang beriklim tropis turut mengalami kenaikan suhu dalam setahun terakhir. Bahkan, berdasarkan perhitungan Indeks Pergeseran Iklim, Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-negara G20 dengan angka rata-rata 2,4. Mengalahkan Arab Saudi dengan nilai rata-rata 2,3 dan Meksiko dengan perolehan rata-rata 2,1.

Mereka juga mengatakan kondisi kenaikan suhu yang terjadi di 170 negara. Parahnya kenaikan suhu rata-rata 1,3 derajat Celcius selama rentang waktu tersebut melebihi ukuran dalam 30 tahun terakhir. Alhasil sebanyak 7,8 miliar jiwa alias 99 persen umat manusia mengalami suhu hangat di atas rata-rata.

Lalu bagaimana cara mencegah dehidrasi?

Dilansir dari Health US News, berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi:

1. Hindari minuman berkafein seperti teh manis hingga kopi. Minuman tersebut kebanyakan mempunyai kandungan gula bisa mengurangi air dari jaringan tubuh

2. Minum banyak air putih yang menyegarkan

3. Hindari minuman beralkohol, yang dapat menyebabkan dehidras

4. Wanita harus mengonsumsi sekira 2,7 liter, dan pria sekira 3,7 liter, dari total air sehari, menurut National Academy of Medicine