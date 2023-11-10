Matthew Perry Sudah Diautopsi, Begini Hasilnya

AKTOR ternama Matthew Perry yang menjadi pemain Chandler Bing di serial Friends, meninggal dunia di usia 54 tahun.

Dikutip dari Los Angeles Times, Perry ditemukan tenggelam di hot tub atau bak mandi di kediamannya di wilayah Los Angeles pada 28 Oktober.

Ia tak sadarkan diri sekitar jam 4 sore waktu setempat. Laporan terbaru, polisi menemukan obat antidepresan, obat penyakit jantung, dan obat Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.

Perry merupakan perokok berat, maka tak heran jika ia mengidap Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

Namun penyebab kematian Perry belum bisa dikonfirmasi meski sudah diautopsi. Hasil toksikologi dari autopsi menyebut bahwa tidak ada metamfetamin atau fentanil dalam badannya.