Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Matthew Perry Sudah Diautopsi, Begini Hasilnya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |12:47 WIB
Matthew Perry Sudah Diautopsi, Begini Hasilnya
Matthew Perry semasa hidup. (Foto: Inst)
A
A
A

AKTOR ternama Matthew Perry yang menjadi pemain Chandler Bing di serial Friends, meninggal dunia di usia 54 tahun.

Dikutip dari Los Angeles Times, Perry ditemukan tenggelam di hot tub atau bak mandi di kediamannya di wilayah Los Angeles pada 28 Oktober.

 Matthew Perry

Ia tak sadarkan diri sekitar jam 4 sore waktu setempat. Laporan terbaru, polisi menemukan obat antidepresan, obat penyakit jantung, dan obat Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya.

Perry merupakan perokok berat, maka tak heran jika ia mengidap Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK).

Namun penyebab kematian Perry belum bisa dikonfirmasi meski sudah diautopsi. Hasil toksikologi dari autopsi menyebut bahwa tidak ada metamfetamin atau fentanil dalam badannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement