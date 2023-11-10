Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terserang Bakteri hingga Jatuh Sakit, Putri Pasha Ungu Terpaksa Dirawat Intensif di RS

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |12:13 WIB
Terserang Bakteri hingga Jatuh Sakit, Putri Pasha Ungu Terpaksa Dirawat Intensif di RS
Kayla sakit. (Foto: Inst)
A
A
A

PUTRI pasangan Adelia Wilhelmina dan Pasha Ungu, Princess Kayla Mutiara Pasha akrab disapa Kayla terpaksa masuk kerumah sakit. Akibat terserang bakteri atau virus, membuat kondisinya melemah.

Hal ini diketahui melalui akun instagram dibagikan Adelia Pasha, dikutip pada Jumat (10/11/2023). Dalam postingannya, ia membagikan moment ketika putrinya terbaring lemah ditempat tidur.

 bakteri berbahaya

"Cepet sehat cantik mommy lagi musim kena virus dan bakteri jaga kesehatan ya teman2, doain kayla cepet sehat yaa...," ungkap Adelia Pasha melalui akun instagram miliknya.

 BACA JUGA:

Kendati kondisi anaknya sakit, nampak Adelia Pasha tak terlalu panik menyikapi musibah menimpa putrinya. Ibu sambung Kiesha Alvaro ini pun melempar senyum tipis-tipis dihadapan sorotan kamera.

Adanya postingan itu, Pasha Ungu sebagai ayah pun langsung mengomentari lewat kolom komentar. Ia mendoakan agar buah hatinya itu segera sehat kembali.

"Ibu sayang....Kaylaku sayang...cepet banget yaa..,"komentar pashaungu_vm

 BACA JUGA:

Tak cuma sampai disitu, sebagian artis pun turut mendoakan kesembuhan Kayla, kini tengah dirawat intensif di rumah sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/298/3170156//cuka_apel-YLBR_large.jpg
5 Keajaiban Cuka Apel, Bisa Bunuh Bakteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/16/3168830//lukisan_yang_menggambarkan_wabah_justinian-UABV_large.jpg
Setelah 1.500 Tahun, Misteri Penyebab Pandemi Pertama di Dunia Akhirnya Terungkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/481/3146948//bakteri_baru_dari_stasiun_luar_angkasa_ditemukan_mampu_bertahan_di_lingkungan_ekstrem-9djx_large.jpg
Bakteri Baru dari Stasiun Luar Angkasa Ditemukan, Mampu Bertahan di Lingkungan Ekstrem
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement