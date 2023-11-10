Terserang Bakteri hingga Jatuh Sakit, Putri Pasha Ungu Terpaksa Dirawat Intensif di RS

PUTRI pasangan Adelia Wilhelmina dan Pasha Ungu, Princess Kayla Mutiara Pasha akrab disapa Kayla terpaksa masuk kerumah sakit. Akibat terserang bakteri atau virus, membuat kondisinya melemah.

Hal ini diketahui melalui akun instagram dibagikan Adelia Pasha, dikutip pada Jumat (10/11/2023). Dalam postingannya, ia membagikan moment ketika putrinya terbaring lemah ditempat tidur.

"Cepet sehat cantik mommy lagi musim kena virus dan bakteri jaga kesehatan ya teman2, doain kayla cepet sehat yaa...," ungkap Adelia Pasha melalui akun instagram miliknya.

BACA JUGA:

Kendati kondisi anaknya sakit, nampak Adelia Pasha tak terlalu panik menyikapi musibah menimpa putrinya. Ibu sambung Kiesha Alvaro ini pun melempar senyum tipis-tipis dihadapan sorotan kamera.

Adanya postingan itu, Pasha Ungu sebagai ayah pun langsung mengomentari lewat kolom komentar. Ia mendoakan agar buah hatinya itu segera sehat kembali.

"Ibu sayang....Kaylaku sayang...cepet banget yaa..,"komentar pashaungu_vm

BACA JUGA:

Tak cuma sampai disitu, sebagian artis pun turut mendoakan kesembuhan Kayla, kini tengah dirawat intensif di rumah sakit.