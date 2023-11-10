Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Makin Gila, Israel Bombardir RS Indonesia dengan 11 Rudal

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |11:43 WIB
Makin Gila, Israel Bombardir RS Indonesia dengan 11 Rudal
RS Indonesia diserang Israel. (Foto: MER-C)
MUNCUL video di berbagai media sosial, tingkah Israel yang makin menggila. IDF membombardir RS Indonesia dengan 11 rudal, banyak pasien dan pengungsi berteriak. 

Kondisi RS Indonesia makin memprihatinkan. Israel benar-benar penjahat perang karena mulai menyerang fasilitas medis.

Ketua Presidium MER-C Indonesia Sarbini Abdul Murad mengatakan, tiga relawan asal Indonesia yang berada di Rumah Sakit (RS) Indonesia, Gaza, Palestina berada dalam kondisi aman.

 RS Indonesia diserang Israel

Israel kembali melakukan serangan udara ke daerah sekitar Rumah Sakit (RS) Indonesia di Bait Lahiya, Jalur Gaza, Kamis 9 November 2023 malam.

 BACA JUGA:

"Kita konfirmasi Alhamdulillah teman-teman sehat dan benar serangan dekat dengan rumah sakit. Alhamdulillah teman-teman relawan kita sehat gak ada sesuatu yang membuat mereka celaka," kata Sarbini kepada MNC Portal.

Namun tidak bisa diingkari, RS Indonesia mengalami sejumlah kerusakan. Tapi ribuan pengungsi yang berada di dalam RS masih dalam kondisi selamat.

"Alhamdulillah terkonfirmasi selamat dan memang serangannya gencar tapi serangan udara bukan darat, lebih dari 15 ribu orang mengumpul di situ pebuh sekali," katanya.

 BACA JUGA:

Ia juga mengutuk tindakan Israel. Dia pun meminta agar masyarakat internasional mendesak Israel untuk melakukan gencatan senjata.

Direktur RS Indonesia DR Atef mengatakan, Israel menjatuhkan rudal di sekitar RS Indonesia.

