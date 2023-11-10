5 Manfaat Tidur Siang Bagi Remaja

MARI mengenal 5 manfaat tidur siang bagi remaja yang rupanya sangat penting. Tidur adalah salah satu aktivitas yang dibutuhkan setiap orang untuk mengistirahatkan tubuh.

Selain tidur di malam hari, tidur di siang hari juga memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh tubuh. Terutama bagi para remaja yang cukup aktif dalam kegiatan sehari-hari.

Lantas, apa saja 5 manfaat tidur siang bagi remaja? Simak ulasan berikut yang telah Okezone lansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023).

5. Meningkatkan prestasi

Dilansir dari laam Science Daily, remaja yang rutin tidur siang bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Hal ini didasarkan pada penelitian Universitas Pennsylvania dan University of California yang melibatkan hampir 3.000 siswa berusia 10-12 tahun.

Dalam penelitian tersebut, ahli saraf Adrian Raine mengungkapkan adanya keterkaitan antara tidur siang dengan peningkatan prestasi akademis siswa.

“Anak-anak yang tidur siang tiga kali atau lebih per minggu mendapat manfaat dari peningkatan prestasi akademik sebesar 7,6 persen di kelas.” kata Raine.

4. Meningkatkan kewaspadaan

Dilansir dari Sleepopolis, tidur siang dapat membantu remaja mengurangi rasa grogi akibat kelelahan karena munculnya energi segar pada tubuh dan pikiran.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, para remaja bisa melakukan ‘Tidur Siang NASA’ selama 26 menit. Cara tersebut telah terbukti meningkatkan kewaspadaan sebesar 54%, meningkatkan kejernihan mental, dan keterampilan motorik.

3. Mengurangi stres

Manfaat selanjutnya dari tidur siang adalah dapat mengurangi rasa stres karena produksi hormon norepinefrin meningkat, sehingga stres pada tubuh termasuk tekanan darah dan detak jantung berkurang.