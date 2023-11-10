Kenapa di Jawa Barat Tidak Ada Jalan Gajah Mada? Ternyata Ini Alasannya

KENAPA di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada menarik untuk dikulik. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia dan kaya akan sejarah serta kebudayaan.

Jawa Barat juga menyimpan fenomena yang menarik perhatian banyak orang. Salah satunya tidak ada namanya jalan Gajah Mada di Jawa Barat. Padahal Gajah Mada adalah patih Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya.

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (10/11/23), alasan kenapa di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada karena adanya konflik antara Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada dengan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana.

Salah satu konflik terkenal adalah Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357. Perang ini timbul akibat kesalahpahaman antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin memperistri Dyah Pitaloka, putri Prabu Maharaja Linggabuana.

