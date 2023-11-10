Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa di Jawa Barat Tidak Ada Jalan Gajah Mada? Ternyata Ini Alasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:50 WIB
Kenapa di Jawa Barat Tidak Ada Jalan Gajah Mada? Ternyata Ini Alasannya
Pedestrian Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

KENAPA di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada menarik untuk dikulik. Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia dan kaya akan sejarah serta kebudayaan.

Jawa Barat juga menyimpan fenomena yang menarik perhatian banyak orang. Salah satunya tidak ada namanya jalan Gajah Mada di Jawa Barat. Padahal Gajah Mada adalah patih Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan sumpah palapanya.

Menghimpun berbagai sumber, Jumat (10/11/23), alasan kenapa di Jawa Barat tidak ada jalan Gajah Mada karena adanya konflik antara Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada dengan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Prabu Maharaja Linggabuana.

Salah satu konflik terkenal adalah Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357. Perang ini timbul akibat kesalahpahaman antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin memperistri Dyah Pitaloka, putri Prabu Maharaja Linggabuana.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/406/2987124/9-kebiasaan-unik-orang-sunda-yang-bikin-wisatawan-betah-berkunjung-Xgjb2jokxL.JPG
9 Kebiasaan Unik Orang Sunda yang Bikin Wisatawan Betah Berkunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/26/406/2960849/kisah-mata-air-abadi-dan-asal-mula-nama-desa-ciakar-di-ciamis-dtGXif9F7m.jpg
Kisah Mata Air Abadi dan Asal Mula Nama Desa Ciakar di Ciamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2939075/ada-kereta-cepat-whoosh-sandiaga-jawa-barat-destinasi-favorit-libur-nataru-uwjYviwGK5.jpeg
Ada Kereta Cepat Whoosh, Sandiaga : Jawa Barat Destinasi Favorit Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938923/sandiaga-wisatawan-ke-jabar-saat-libur-nataru-didorong-oleh-wisata-kuliner-dan-belanja-nRi69W0UWL.jpeg
Sandiaga : Wisatawan ke Jabar saat Libur Nataru Didorong oleh Wisata Kuliner dan Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/406/2927074/terkenal-dengan-kesaktiannya-apa-saja-pusaka-milik-prabu-siliwangi-fEkkVn0KuQ.JPG
Terkenal dengan Kesaktiannya, Apa Saja Pusaka Milik Prabu Siliwangi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/406/2922399/5-fakta-menarik-purwakarta-kabupaten-yang-dikunjungi-ganjar-pranowo-untuk-bertemu-ulama-se-jawa-barat-MIfVbfzmdb.jpg
5 Fakta Menarik Purwakarta, Kabupaten yang Dikunjungi Ganjar Pranowo untuk Bertemu Ulama Se-Jawa Barat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement