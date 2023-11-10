Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Benarkah Tidak Ada Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Jawa?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:01 WIB
Benarkah Tidak Ada Perkebunan Kelapa Sawit di Pulau Jawa?
Perkebunan kelapa sawit. (Foto: PTPN)
BENARKAH tidak ada perkebunan kelapa sawit di Pulau Jawa? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak sebagian orang. Ya wajar saja karena memang Jawa bukan habitatnya kelapa sawit, tapi tanaman itu tetap bisa tumbuh dan berbuah.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang berperan besar dalam neraca perdagangan. Indonesia juga negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi CPO mencapai 45,5 juta metrik ton pada 2022/2023.

Perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan data BPS 2022, lahan produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar.

Secara rinci, lahan tersebut tersebar di beberapa wilayah dengan lahan terluas ada di Riau yakni seluas 2,86 juta hektar, disusul Kalimantan Barat seluar 2,11 juta hektar. Sementara beberapa wilayah lain di Indonesia mengantongi luas lahan di bawah dua juta hektar, termasuk di Pulau Jawa.

      
