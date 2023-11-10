Peringati Hari Pahlawan, DPP Pemuda Perindo Nobar Film Guru Bangsa Tjokroaminoto

DPP Pemuda Perindo menggelar nonton bareng film "Guru Bangsa Tjokroaminoto" di Aula Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023). Acara nonton bareng itu berjalan seru karena diisi dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan nilai budaya dan edukasi.

Tidak hanya itu para penonton yang juga kalangan millenial hadir dengan gayanya masing-masing. Hanya saja beberapa peserta kompak mengenakan busana berwarna putih yang jadi warna kebanggaan Partai Perindo.

"Acara ini digelar untuk memeringati Hari Pahlawan. Kami berharap generasi muda juga bisa selalu tergerak untuk memajukan bangsa seperti para pahlawan kita," ujar Muhammad Irfan Syauqi, Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Perindo.

BACA JUGA: