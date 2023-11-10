Bule Cantik Temukan Tombol Rahasia di Kursi Pesawat, Ternyata Ini Fungsinya

SEORANG wanita menemukan tombol tersembunyi di kursi pesawat saat melakukan penerbangan dengan British Airways ke Beograd, Serbia.

Awalnya, ia ingin menguji trik yang diketahuinya dari seorang pramugari untuk mengubah posisi kursi agar lebih nyaman selama penerbangan.

"Saya berada di kursi British Airways Club Europe yang merupakan penawaran kelas bisnis jarak pendek mereka, jadi ini merupakan peningkatan dari kabin ekonomi sempit yang biasa saya gunakan," kata wanita bernama Shopie Foster, menyitir laman Daily Star, Jumat (10/11/2023).

Shopie menjelaskan, maskapai itu hadir dengan kursi yang sedikit lebih besar dan lebih nyaman, dan kursi tengah selalu dibiarkan kosong guna mendapat ruang tambahan. Namun hal itu lanjut Shopie, bukan berarti dirinya tidak menghadapi masalah liburan yang umum terjadi.

"Setelah makan malam, aku benar-benar membutuhkan toilet dan aku tidak bisa meletakkan meja nampanku untuk keluar dari kursiku. Terjebak di antara sandaran tangan dan meja nampan, aku teringat sebuah trik cerdas yang dibagikan oleh seorang pramugari," tuturnya.

Tombol rahasia di kursi pesawat (Foto: Daily Star)

Shopie lantas mengingat bahwa ada tombol rahasia yang bisa membuat penerbangan menjadi lebih mudah.

Ia lalu menunjukkan di bagian bawah sandaran tangan terdapat tombol kecil seperti tuas yang bila ditekan memungkinkan Anda untuk menggerakkan sandaran tangan ke atas dan keluar sepenuhnya.

"Banyak orang percaya bahwa sandaran tangan di lorong sudah terpasang, tetapi jika Anda menemukan tombolnya di bagian engsel lengan, maka Anda dapat meluaskannya ke lorong lagi," kata dia.

Meski sadar bahwa pramugari yang memberikan trik itu bekerja pada maskapai Virgin Airlines, Ia pun memutuskan untuk mengetes apakah tombol rahasia serupa juga ada pada pesawat British Airways.