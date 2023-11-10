Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri WTM Ministerial Summit 2023 di London, Sandiaga Kenakan Baju Adat Halmahera

Rizka Diputra , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |08:02 WIB
Hadiri WTM Ministerial Summit 2023 di London, Sandiaga Kenakan Baju Adat Halmahera
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengenakan baju adat Halmahera (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan World Travel Market (WTM) Ministerial Summit 2023 di London, Inggris. Pada kesempatan itu, Sandi mengenakan baju adat Halmahera, Maluku Utara.

"Bangga, indonesia berpartisipasi dalam bursa World Travel Market London 2023 yang merupakan salah satu bursa pariwisata terbesar di dunia," kata Sandi, dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Sandi menjelaskan, pada partisipasi kali ini, pihaknya telah memfasilitasi 40 pelaku industri pariwisata meliputi biro perjalanan wisata dan penyedia jasa akomodasi yang tersebar dari beberapa provinsi di Indonesia dengan mengimplementasikan konsep collaborative marketing.

"Paviliun Indonesia akan menempati lahan seluas 171 meter persegi bekerja sama dengan industri dan mitra di hall S10-220, dengan mengangkat tema 'Exploring New Destinations of Wonders'," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
