Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Asal-usul Nama Pulau Jawa Menurut Berbagai Versi, Mana yang Benar?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:02 WIB
Asal-usul Nama Pulau Jawa Menurut Berbagai Versi, Mana yang Benar?
Peta Pulau Jawa (Foto: Peta Kota)
A
A
A

KENAPA Pulau Jawa dinamai Jawa? pertanyaan ini menarik diulas mengingat Pulau Jawa memegang peranan penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sampai ada istilah yang menyebut bahwa Jawa adalah 'kunci'.

Hal ini tidak terlepas dari terpusatnya segala aspek kehidupan di Pulau Jawa. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan lain sebagainya.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis, 11 November 2023, lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.

Namun meski menjadi pusat berjalannya negara, ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui kenapa Pulau Jawa disebut dengan Jawa. Lantas, mengapa pulau seluas 128.297 kilometer persegi ini disebut sebagai Pulau Jawa?

Peta Pulau Jawa

Pulau Jawa (Foto: Peta Loop)

Terdapat berbagai versi mengenai asal-usul pulau ini kenapa disebut Pulau Jawa. Versi pertama menyebutkan jika asal-usul nama Pulau Jawa berasal dari seorang India yang datang ke pulau ini. Di sana, dia menemukan banyak biji-bijian yang disebut Jewawut.

Karena banyaknya biji itu di tanah ini, maka perlahan warga menyebutnya sebagai Pulau Jawa. Selain itu, beberapa warga ada juga yang menyebutnya dengan nama Tana Jawa atau Nusa Jawa.

Versi lain menyebutkan bahwa dalam cerita kuno, orang Jawa dikenal sebagai keturunan pada dewa. Keindahan pulau ini di masa lalu membuat pada dewa-dewi turun dari kahyangan dan mendirikan berbagai kerajaan untuk menghuni pulau ini.

Disebutkan pula jika nama Pulau Jawa berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni Jawa Dwipa yang berarti Pulau Padi. Pulau ini juga disebut-sebut sebagai salah satu bagian terpenting dari kelangsungan bumi.

Dalam buku 'The History of Java' karya Thomas Stamford Raffles disebutkan bahwa nama Yavadvipa atau Jawadwipa telah tercantum dalam berbagai kisah klasik India.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement