Asal-usul Nama Pulau Jawa Menurut Berbagai Versi, Mana yang Benar?

KENAPA Pulau Jawa dinamai Jawa? pertanyaan ini menarik diulas mengingat Pulau Jawa memegang peranan penting dalam sistem kenegaraan Indonesia. Sampai ada istilah yang menyebut bahwa Jawa adalah 'kunci'.

Hal ini tidak terlepas dari terpusatnya segala aspek kehidupan di Pulau Jawa. Mulai dari pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan lain sebagainya.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis, 11 November 2023, lebih dari 55 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa.

Namun meski menjadi pusat berjalannya negara, ada banyak masyarakat yang tidak mengetahui kenapa Pulau Jawa disebut dengan Jawa. Lantas, mengapa pulau seluas 128.297 kilometer persegi ini disebut sebagai Pulau Jawa?

Pulau Jawa (Foto: Peta Loop)

Terdapat berbagai versi mengenai asal-usul pulau ini kenapa disebut Pulau Jawa. Versi pertama menyebutkan jika asal-usul nama Pulau Jawa berasal dari seorang India yang datang ke pulau ini. Di sana, dia menemukan banyak biji-bijian yang disebut Jewawut.

Karena banyaknya biji itu di tanah ini, maka perlahan warga menyebutnya sebagai Pulau Jawa. Selain itu, beberapa warga ada juga yang menyebutnya dengan nama Tana Jawa atau Nusa Jawa.

Versi lain menyebutkan bahwa dalam cerita kuno, orang Jawa dikenal sebagai keturunan pada dewa. Keindahan pulau ini di masa lalu membuat pada dewa-dewi turun dari kahyangan dan mendirikan berbagai kerajaan untuk menghuni pulau ini.

Disebutkan pula jika nama Pulau Jawa berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni Jawa Dwipa yang berarti Pulau Padi. Pulau ini juga disebut-sebut sebagai salah satu bagian terpenting dari kelangsungan bumi.

Dalam buku 'The History of Java' karya Thomas Stamford Raffles disebutkan bahwa nama Yavadvipa atau Jawadwipa telah tercantum dalam berbagai kisah klasik India.