HOME WOMEN TRAVEL

Wanita Australia Ini Raup Cuan Ratusan Juta per Bulan di Bali, Kok Bisa?

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:01 WIB
Wanita Australia Ini Raup Cuan Ratusan Juta per Bulan di Bali, Kok Bisa?
Kaya, gadis Australia berusia 22 tahun mampu raup cuan ratusan juta per bulan di Bali (Foto: YouTube/Charlie Chang)
A
A
A

SEORANG ekspatriat asal Australia sukses menghasilkan pendapatan besar di Bali. Hal itu diungkapkannya dalam sebuah wawancara di channel YouTuber, Charlie Chang.

Salah satu kisah sukses datang dari Kaya, perempuan 22 tahun ini mampu menghasilkan USD50.000 atau setara Rp785 jutaan per bulan, dengan mengelola akun OnlyFans dari jarak jauh, demikian dilaporkan News.com.au.

Ia menyarankan untuk tidak mengikuti cara lama, di mana ia dapat menikmati gaya hidupnya di Pulau Dewata dengan hasil pendapatan dari pekerjaannya tersebut, dan menjalani rutinitas termasuk pergi ke gym, membuat konten media sosial, serta melakukan pertemuan untuk para wanita yang ia kelola.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

Bali dianggap sebagai tempat ideal untuk menjalankan bisnis bagi para penduduk nomaden digital ini, seperti yang diungkapkan oleh Ethan.

Ia sukses menghasilkan lebih dari USD1 juta atau sekitar Rp1,43 miliar per bulan, dengan bekerja sebagai Only Fans Growth, yang bertugas untuk memantau peningkatan jumlah pengguna web tersebut.

Halaman:
1 2
      
