HOME WOMEN TRAVEL

7 Minuman Khas Sumatera Barat dengan Beragam Manfaat, Nomor 6 Penambah Stamina Pria

Yesica Kirana , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:03 WIB
7 Minuman Khas Sumatera Barat dengan Beragam Manfaat, Nomor 6 Penambah Stamina Pria
Teh talua khas Sumatera Barat. (Instagram @pesona.indonesia)
A
A
A

SUMATERA Barat terkenal dengan kulinernya yang lezat seperti rendang dan nasi padang. Sumbar juga memiliki sederet minuman khas yang lezat dan menyegarkan.

Sumbar pas dijadikan tujuan liburan karena punya beragam tempat wisata, keunikan tradisi budaya, aneka kuliner, dan pesona alam yang luar biasa seperti Danau Singkarak yang mempesona.

Ranah Minangkabau, julukan Sumbar juga kaya akan adat, budaya, tarian, seni musik, dan sastra. Masyarakatnya sangat menjaga adat istiadat dan budayanya.

Berikut 7 minuman khas Sumatera Barat dengan beragam manfaat, yang telah dirangkumkan dari berbagai sumber.

 BACA JUGA:

1. Teh Talua

Minuman ini terbuat dari telur yang dicampur dengan teh, dan salah satu minuman khas Minangkabau yang sangat populer.

Meskipun menggunakan telur, namun rasa teh ini tidaklah amis, karena proses pembuatannya dicampur gula yang dikocok hingga berwarna putih, dan biasanya ditambahkan tapai maupun pinang.

2. Kawa Daun

Kawa daun adalah teh yang terbuat dari daun kopi yang dapat menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Teh ini salah satu minuman wajib orang Minangkabau, bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

 BACA JUGA:

Proses pembuatannya cukup mudah, persis seperti membuat teh pada umumnya. Faktanya, teh ini hadir berkat imajinatif masyarakat Minangkabau dulu, sebab pada waktu itu mereka dilarang Belanda untuk mengonsumsi biji kopi.

3. Dadiah

Dadiah atau Dadih merupakan minuman orang Minang yang terbuat dari susu fermentasi kerbau, dan mirip seperti yogurt yang terbuat dari susu fermentasi.

Namun kedua minuman jelas itu berbeda, yang terletak pada proses pembuatannya. Sebab, Dadiah dibuat dengan proses yang alami yakni menggunakan batang bambu, yang baik di minum saat pagi hari.

 BACA JUGA:

4. Aia Aka

Minuman ini dikenal juga ubek tawa, yang terbuat dari sari pati daun cincau yang berkhasiat untuk panas dalam, menghilangkan perut kembung dan juga mencegah kanker.

Aia aka juga dicampur menggunakan santan, air gula merah maupun air daun kacang, yang didiamkan beberapa saat hingga teksturnya berubah menjadi agar-agar.

