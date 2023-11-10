Resep Sop Buntut Praktis, Nikmat Dihidangkan saat Makan Malam

HIDANGAN berkuah memang paling nikmat disantap saat malam hari. Apalagi saat ini masuk musim penghujan, di mana cuaca akan terasa dingin.

Salah satu menu yang bisa dinikmati adalah sop buntut. Apalagi ditambah dengan sayuran seperti kentang dan wortel.

Menu ini sudah uji coba oleh Mama Lita MasterChef season 5. Cukup praktis untuk diikuti.

Mengutip akun Instagramnya @yulitamci5real, Sabtu (11/11/2023), berikut resep sop buntut yang bisa dicoba

Bahan:

- 1 kg buntut sapi

- 1/2 butir bawang bombay, belah 4 bagian