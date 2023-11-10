Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024

CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, baru-baru ini terlihat tengah menikmati kelezatan gulai tikungan atau populer disebut gultik, di keramaian malam Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (09/11/2023).

Ganjar yang juga alumni Universitas Gadjah Mada dan Ketua Umum Keluarga Alumni UGM, terlihat santai mengenakan kaus 'KAGAMA' sambil menyantap hidangan yang telah dikenal sejak 1997 ini.

"Ternyata gulainya enak," puji Ganjar, mengomentari keunikan gultik dengan daging sapi yang empuk dan kuah santan kaya rempah.

Kunjungan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh bukan sekadar mencicipi kuliner, tapi juga menikmati musik jalanan yang menghiasi malam. Suasana menjadi semakin hangat ketika mereka berdua turut menyanyikan lagu "Sesaat Kau Hadir" dari Utha Likumahuwa, seolah melantunkan simfoni kebersamaan yang membuat pengunjung lain ikut larut.

Kehadiran Ganjar Pranowo di acara kuliner ini, atas rekomendasi putranya, menjadi momen spesial tak hanya untuk berbuka puasa tetapi juga untuk merasakan kedekatan dengan warga, khususnya generasi muda.

Keakraban malam itu, di mana Ganjar Pranowo diterima dengan sambutan hangat dan teriakan dukungan, menciptakan gambaran betapa kuliner bisa menjadi titik temu beragam lapisan masyarakat. Berkaitan dengan kuliner tersebut, para pembaca pasti penasaran, dan tentu saja kita akan menyelami lebih dalam resep dan rahasia di balik lezatnya gulai tikungan yang berhasil memikat hati calon presiden ini, yang sekaligus menjadi bagian dari identitas kulinari Jakarta Selatan. Apa sih resepnya?