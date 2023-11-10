Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:00 WIB
Resep Enak Gulai Tikungan, Kuliner Jaksel yang Dicicipi oleh Ganjar Pranowo Capres 2024
Ilustrasi gulai tikungan. (Foto: Instagram @gultik_angsana)
A
A
A

CALON Presiden 2024 Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, baru-baru ini terlihat tengah menikmati kelezatan gulai tikungan atau populer disebut gultik, di keramaian malam Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (09/11/2023).

Ganjar yang juga alumni Universitas Gadjah Mada dan Ketua Umum Keluarga Alumni UGM, terlihat santai mengenakan kaus 'KAGAMA' sambil menyantap hidangan yang telah dikenal sejak 1997 ini.

"Ternyata gulainya enak," puji Ganjar, mengomentari keunikan gultik dengan daging sapi yang empuk dan kuah santan kaya rempah.

Kunjungan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh bukan sekadar mencicipi kuliner, tapi juga menikmati musik jalanan yang menghiasi malam. Suasana menjadi semakin hangat ketika mereka berdua turut menyanyikan lagu "Sesaat Kau Hadir" dari Utha Likumahuwa, seolah melantunkan simfoni kebersamaan yang membuat pengunjung lain ikut larut.

Kehadiran Ganjar Pranowo di acara kuliner ini, atas rekomendasi putranya, menjadi momen spesial tak hanya untuk berbuka puasa tetapi juga untuk merasakan kedekatan dengan warga, khususnya generasi muda.

Keakraban malam itu, di mana Ganjar Pranowo diterima dengan sambutan hangat dan teriakan dukungan, menciptakan gambaran betapa kuliner bisa menjadi titik temu beragam lapisan masyarakat. Berkaitan dengan kuliner tersebut, para pembaca pasti penasaran, dan tentu saja kita akan menyelami lebih dalam resep dan rahasia di balik lezatnya gulai tikungan yang berhasil memikat hati calon presiden ini, yang sekaligus menjadi bagian dari identitas kulinari Jakarta Selatan. Apa sih resepnya?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/298/3160544/menekraf-gbGJ_large.jpg
Menekraf: Kuliner Indonesia Mendunia Berkat Sertifikasi Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/298/2946910/segarnya-papaya-salad-asinan-ala-asian-fusion-untuk-rayakan-tahun-baru-5FNy96su68.jpg
Segarnya Papaya Salad, Asinan ala Asian Fusion untuk Rayakan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/298/2933829/mengenal-filosofi-semar-mendem-kuliner-yang-mirip-dadar-gulung-skTGY7QByG.jpg
Mengenal Filosofi Semar Mendem, Kuliner yang Mirip Dadar Gulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/298/2926675/nikmati-sensasi-luxury-dining-personalisasi-di-lexus-feast-zero-waste-q5j4QjNEJQ.jpg
Nikmati Sensasi Luxury Dining Personalisasi di Lexus Feast, Zero Waste!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/298/2906371/mengenal-nasi-ulam-menu-sarapan-khas-betawi-yang-kini-kian-langka-0Mw95GaSTm.jpg
Mengenal Nasi Ulam, Menu Sarapan Khas Betawi yang Kini Kian Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/298/2905166/5-kuliner-khas-solo-yang-wajib-dicoba-ada-kesukaan-presiden-lho-SVcd1Gd8gr.jpg
5 Kuliner Khas Solo yang Wajib Dicoba, Ada Kesukaan Presiden Lho
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement