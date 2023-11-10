3 Resep Sarapan Vegetarian, Mudah Dibuat

RESEP sarapan vegetarian cocok bagi kamu yang sedang diet. Makanan ini pun dibuat sangat mudah dan dijamin bikin kenyang tahan lama.

Sarapan vegetarian ini juga bisa kamu hidangkan untuk keluarga di akhir pekan. Pasalnya, meski dianggap menu sehat, tapi rasanya tetap bisa untuk dinikmati.

Melansir Stylecraze, Jumat (10/11/2023), berikut resep sarapan vegetarian.

1. Tortilla Selai Kacang Pisang

Bahan-bahan

• 1 kulit tortila

• 12 sendok makan selai kacang

• 10 potong pisang

• 1 sendok teh madu organik

• Bubuk pala secukupnya

Cara membuat:

• Panaskan wajan dan panggang tortilla selama satu menit di setiap sisinya.

• Angkat dari wajan dan taruh di piring.

• Oleskan selai kacang di atasnya tortila secara merata.

• Tambahkan irisan pisang, madu, dan bubuk pala.

• Gulung atau lipat saja seperti taco. Sajikan.