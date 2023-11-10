Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Yosua Andrew Junior MasterChef Indonesia Yakin Kuliner Indonesia Bisa Makin Mendunia

Nida Akmalia Purnamasari , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |19:30 WIB
Yosua Andrew Junior MasterChef Indonesia Yakin Kuliner Indonesia Bisa Makin Mendunia
Kuliner khas Indonesia, (Foto: Freepik)
A
A
A

DENGAN kemudahan akses teknologi dan perkembangan sosial media, begitu berdampak pada pamor kuliner khas Nusantara. Kini bisa dilihat, selain makanan asal Jepang dan Korea, masyarakat global mulai semakin familiar dengan makanan Indonesia.

Kepopuleran ragam kuliner Indonesia di kancah mancanegara, seperti diungkap alumni ajang Junior MasterChef Indonesia, Yosua Andrew Tan, ia rasakan dan lihat sendiri ketika bersekolah dan bekerja di salah satu restoran fusion ternama di New York, Amerika Serikat.

Yosua menyebut, teman-temannya di New York mengakui kelezatan makanan-makanan Indonesia.

(Foto: Instagram @indonesiapatisserie_school)

“Semua temen aku di Amerika, setiap kali cobain makanan Indonesia tuh mereka suka banget. Menurutku makanan Indonesia wajib mendapatkan lebih banyak cinta dan perhatian,” tutur Yosua saat diwawancara Okezone baru-baru ini lewat sambungan telepon.

 BACA JUGA:

Tengah menuntut ilmu di sekolah kuliner The Culinary Institute of America sekaligus bekerja langsung di industry kuliner di Amerika, pengalamannya di New York ini, dikatakan Yosua membuat dirinya semakin mencintai masakan khas Nusantara. Ia menyadari bahwa masakan Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk bersaing di kancah internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180357/chef-COBf_large.jpg
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/298/3138153/chef_expo_2025_sukes_digelar_jadi_langkah_lestarikan_kuliner_indonesia-GBMb_large.jpg
Chef Expo 2025 Sukes Digelar, Jadi Langkah Lestarikan Kuliner Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/298/3093013/2500_pienya_dicuri_chef_ini_malah_minta_pencuri_bagikannya_ke_orang_yang_membutuhkan-qHcs_large.jpg
2.500 Pie-nya Dicuri, Chef Ini Malah Minta Pencuri Bagikan ke Orang yang Membutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/298/3092990/canggih_robot_ai_ini_dapat_memasak_layaknya_chef-h9zD_large.jpg
Canggih, Robot AI Ini Dapat Memasak Layaknya Chef
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/298/3007244/chef-expo-2024-sukses-digelar-alami-peningkatan-25-persen-pengunjung-tHwdduvyhE.jpg
Chef Expo 2024 Sukses Digelar, Alami Peningkatan 25 Persen Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/298/3006018/chef-muto-atraksi-demo-masak-ekstrem-di-pembukaan-chef-expo-2024-1lCncGjsPG.jpg
Chef Muto Atraksi Demo Masak Ekstrem di Pembukaan Chef Expo 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement