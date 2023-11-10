Yosua Andrew Junior MasterChef Indonesia Yakin Kuliner Indonesia Bisa Makin Mendunia

DENGAN kemudahan akses teknologi dan perkembangan sosial media, begitu berdampak pada pamor kuliner khas Nusantara. Kini bisa dilihat, selain makanan asal Jepang dan Korea, masyarakat global mulai semakin familiar dengan makanan Indonesia.

Kepopuleran ragam kuliner Indonesia di kancah mancanegara, seperti diungkap alumni ajang Junior MasterChef Indonesia, Yosua Andrew Tan, ia rasakan dan lihat sendiri ketika bersekolah dan bekerja di salah satu restoran fusion ternama di New York, Amerika Serikat.

Yosua menyebut, teman-temannya di New York mengakui kelezatan makanan-makanan Indonesia.

(Foto: Instagram @indonesiapatisserie_school)

“Semua temen aku di Amerika, setiap kali cobain makanan Indonesia tuh mereka suka banget. Menurutku makanan Indonesia wajib mendapatkan lebih banyak cinta dan perhatian,” tutur Yosua saat diwawancara Okezone baru-baru ini lewat sambungan telepon.

Tengah menuntut ilmu di sekolah kuliner The Culinary Institute of America sekaligus bekerja langsung di industry kuliner di Amerika, pengalamannya di New York ini, dikatakan Yosua membuat dirinya semakin mencintai masakan khas Nusantara. Ia menyadari bahwa masakan Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk bersaing di kancah internasional.