HOME WOMEN FASHION

Kabin Pesawat Ini Disulap Jadi Runway Fashion Show, Unik Banget!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:47 WIB
Kabin Pesawat Ini Disulap Jadi Runway Fashion Show, Unik Banget!
Fashion show di kabin pesawat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENAMPAKAN berbeda terlihat dalam penerbangan pesawat rute Jakarta-Bali kali ini. Jika biasanya suasana di dalam pesawat tenang, kini terasa gegap gempita.

Pesawat Garuda Indonesia menyulap area kabin menjadi runway fashion show. Nampak para model berlenggak cantik memamerkan koleksi perhiasan terbaru dari brand Passion Jewelry.

Meskipun dalam ruang terbatas, para model ini tampil percaya diri saat berjalan di kabin pesawat. Terlihat juga para penumpang yang merupakan member dari Passion Jewelry. Mereka tak melewatkan untuk mengabadikan momen langka tersebut.

Fashion kabin pesawat

COO Passion Jewelry, Airyn Tanu mengatakan pihaknya membuat koleksi terbaru sebagai bentuk selebrasi setelah berkiprah selama 18 tahun di industri perhiasan. Beragam perhiasan cantik yang didesain khusus dengan nuansa Indonesia ditampilkan oleh para model.

Fashion kabin pesawat

Perhiasan tersebut terdiri dari liontin, gelang, anting hingga cincin yang juga bisa dibeli penumpang selama perjalanan dengan Garuda Indonesia, lounge, marketplace hingga website resmi dari Passion Jewelry dan butiknya di seluruh Indonesia.

"Perhiasan ini didesain untuk memberikan cerita dan story telling tentang Indonesia, ada juga koleksi perhiasan berbentuk pesawat Garuda," ujar Airyn.

Pada koleksi ini, Airyn juga menggandeng desainer aksesori kenamaan, Rinaldy Yunardi. Rinaldi menghadirkan busana avant-garde dengan haute couture wardrobe bernuansa hitam dan headpiece beserta aksesori lain yang khasny pada penampilan model dan katalog perhiasan.

Halaman:
1 2
      
