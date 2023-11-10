Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Anak Muda Cari Kain Tenun Seperti Apa Sih?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:01 WIB
Anak Muda Cari Kain Tenun Seperti Apa Sih?
Kain Tenun Modern. (Foto: MNC)
A
A
A

TENUN merupakan salah satu kain tradisional khas Indonesia yang memiliki keindahan dan sejarah yang panjang. Tenun sendiri memiliki banyak jenis dan modelnya sesuai dengan karakteristik setiap daerah tempat asal dibuat.

Saat ini banyak komunitas-komunitas yang mulai mengenalkan kain tenun ke masyarakat yang lebih luas. Tak hanya orang tua tapi juga menyasar generasi muda. Salah satunya adalah Cita Tenun Indonesia (CTI).

Sekretaris Jenderal Cita Tenun Indonesia (CTI) Intan Fauzi mengatakan pihaknya terus mengenalkan tenun kepada anak-anak muda. Dia melihat saat menggunakan tenun anak muda lebih suka dengan model yang simple.

Kain Tenun

"Kalau datang ke galeri, biasanya anak muda pilih tenun yang bisa dipakai sehari-hari. Pilihannya tenun ikat," ujar Intan saat ditemui di acara konferensi pers 15 tahun Cita Tenun Indonesia (CTI), baru-baru ini.

Halaman: 1 2
1 2
      
