WOMEN

Akhir Pekan Seru bersama Penawaran Spesial di Puncak Promo Terbesar, Shopee 11.11 Big Sale

Aris Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:07 WIB
Akhir Pekan Seru bersama Penawaran Spesial di Puncak Promo Terbesar, Shopee 11.11 Big Sale
(foto: Istimewa)
JAKARTA - Ini akan jadi akhir pekan yang menyenangkan, karena Sabtu (11/11/2023) besok, kamu tidak hanya dapat menikmati waktu beristirahat dan berlibur, tetapi pengguna Shopee akan ditemani oleh rangkaian keseruan dan penawaran di Shopee.

Ya, bertepatan dengan puncak kampanye 11.11 Big Sale yang jatuh pada tanggal 11 November besok, Shopee kembali memeriahkan dengan menghadirkan 11.11 Big Sale TV Show serta deretan promo terbesar akhir tahun seperti Gratis Ongkir RP0 Sepuasnya, Shopee Live Diskon Murah 24 Jam dan Big Flash Sale Setiap Jam-nya.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, Shopee terus berkomitmen untuk menemani dan memberikan para pengguna setia di seluruh Indonesia dengan pengalaman berbelanja yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga menguntungkan.

"Momen akhir pekan ini bertepatan dengan hari puncak kampanye 11.11 Big Sale yang Shopee hadirkan. Melihat dua momentum yang ditunggu oleh masyarakat berlangsung di hari yang sama, Shopee telah mempersiapkan rangkaian penawaran menarik dan deretan keseruan untuk menemani kegiatan akhir pekan pengguna. Menjelang akhir tahun 2023, kami berterima kasih kepada masyarakat Indonesia telah mendukung dan menemani kami hingga saat ini. Sehingga melalui 11.11 Big Sale ini, khususnya pada hari puncak, kami berupaya menghadirkan ragam pilihan produk serta promo terbesar untuk menjawab masing-masing preferensi kebutuhan pengguna,” tutur Monica.

Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghabiskan dan menikmati akhir pekan nya. Baik untuk bersantai ataupun melakukan kegiatan yang produktif, akhir pekan merupakan momentum yang dimanfaatkan untuk mengisi ulang tenaga dan semangat untuk menyambut awal minggu yang baru. Berbagai macam rangkaian kegiatan dapat menjadi pilihan, mulai dari menonton dan menikmati lantunan musik dari rumah, menghabiskan waktu berjalan-jalan dengan orang terdekat, berbelanja bersama keluarga ataupun memilih untuk menghabiskan waktu sendiri untuk melakukan hobi.

      
