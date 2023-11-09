Potret dan Profil Cinta Kuya, Anak Uya Kuya yang Enggan Minta Uang meski Saldo Tipis

POTRET dan profil Cinta Kuya kini menarik perhatian warganet. Pasalnya, anak pertama pasangan Uya Kuya dan Astri ini pernah menghebohkan publik dengan aksinya mengumpulkan botol-botol bekas untuk dijual.

Tak hanya itu saja, kehebohan lain yang diperlihatkan ketika dia menunjukkan saldo rekening milik pribadinya. Cinta diketahui hanya memiliki saldo tiga dolar Amerika Serikat atau setara Rp45 ribu.

"Ya ampun Cinta, saldo tinggal 3 dolar. Ini serius? Kamu kenapa ngga bilang papa?" ujar Uya Kuya, mengutip video TikTok @king.uyakuya.

Mengutip berbagai sumber dan akun Instagram @cintakuya pada Jumat (10/11/2023), berikut potret dan profil Cinta Kuya.

1. Profil Cinta Kuya

Cinta Rahmania Putri Khairunnisha atau akarba disapa Cinta Kuya ini merupakan anak pertama dari pasangan Uya Kuya dan Astrid Kuya. Dia lahir di Jakarta, 2 Februari 2004.

Cinta memiliki satu orang adik yang kerap disapa dengan Nino. Cinta diketahui sedang menempuh pendidikannya di Amerika Serikat, tepatnya di Pasadena City College, Los Angeles, California.

2. Mengawali karier sebagai pesulap cilik

Cinta memang dikenal melalui aksi sulapnya. Pada saat itu, dia juga memiliki acara sulapnya sendiri, di mana dia mampu mengecoh para bintang tamunya yang sebagian besar adalah para selebritas dewasa.

Sempat serius untuk menggeluti sulap bahkan sejak berumur empat tahun dan sudah biasa melakukan pertunjukkan.