Peringati HUT ke-34 MNC, Karyawan Antusias Lakukan Penanaman Pohon dan Bikin Mural

MNC Group merayakan HUT ke-34, melalui MNC Peduli menyelenggarakan penataan lingkungan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan penataan lingkungan ini merupakan kolaborasi dengan Kelurahan Kebon Jeruk.

Penataan melalui gotong royong partisipan menyelesaikan pembuatan mural sepanjang 70 meter dengan total 27 mural untuk menambah estetika. Ditambah penanaman 500 bibit pohon dan pengecatan trotoar, serta tembok sudah cukup usang.

Salah satu karyawan MNC Group, Yunia Widyastutik menyambut positif program penataan lingkungan tersebut. Pasalnya, aksi berupa penghijauan serta memperbaiki trotoar, sangat bermanfaat bagi warga sekitar.

BACA JUGA:

"Ini lebih kearah MNC Peduli, disini kita gambar mural, penanaman pohon untuk memperbaiki dan mempercantik trotoar atau pedestarian,"ungkap Yunia saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

Dia bercerita, diawal-awal mendengar adanya program penataan lingkungan itu, ia sempat berpikir sulit melakukannya. Tetapi setelah dijalani, pekerjaannya itu mudah sehingga ia enjoy melakukan mural di tembok, berjarak sekitar 70 Meter tersebut.

"Untuk kemarin jujur ini pertama saya lakukan, pertama saya pikir susah gitu, ternyata pas dilakukan mudah dan hasilnya cantik banget sih,"ucap Yunia.

"Nggak sama pembuatan saya pikir lama, ternyata satu hari bisa dikerjakan bisa blok dan modul yang bisa dikerjakan,"tambahnya.

BACA JUGA:

Kendati pengalaman pertama bagi dirinya, Yunia berharap agar MNC Group rutin melakukan penataan lingkungan. Menurutnya, sebuah pengalaman menyenangkan bagi dirinya, meskipun baru melakukan mural.

"Ini pengalaman pertama dan luar biasa, menyenangkan dan awalnya sulit dan mudah sekali. Dan kayaknya harus dilakukan setiap tahun oleh MNC,"jelasnya.