HOME WOMEN LIFE

Apresiasi Program HUT MNC ke-34, Lurah Kebon Jeruk Ajak Sektor Swasta Lakukan Penataan Lingkungan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |20:52 WIB
Apresiasi Program HUT MNC ke-34, Lurah Kebon Jeruk Ajak Sektor Swasta Lakukan Penataan Lingkungan
Hut MNC. (Foto: Ist)
A
A
A

Memperingati HUT MNC ke-34, melalui MNC Peduli menyelenggarakan penataan lingkungan di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan penataan lingkungan ini merupakan kolaborasi dengan Kelurahan Kebon Jeruk.

Lurah Kebon Jeruk Jakarta Barat, Achmad Mawardi mengucapkan terimakasih kepada MNC Group. Sejauh ini telah berkolaborasi melakukan penataan lingkungan berupa, pembuatan mural sepanjang 70 meter hingga penanaman 500 bibit pohon, pengecatan trotoar, serta tembok sudah cukup usang.

 HUT MNC

"Saya ucapkan terimakasih kepada MNC Group yang telah mengkolaborasi bersama pihak kelurahan dalam penataan kawasan dilakukan di RW.010 kelurahan Kebon Jeruk,"terang Achmad Mawardi saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (9/11/2023).

 BACA JUGA:

Selain mengapresiasi penanaman pohon, Achmad Mawardi pun menilai pengecatan tembok hingga pembuatan mural. Sejatinya untuk memperindah lingkungan di kelurahan Kebon Jeruk.

Melihat aksi tersebut, ia berharap agar masyarakat pun tergerak hatinya untuk melakukan penataan di kawasannya masing-masing.

"Dalam hal ini kita sudah pertama penanaman pohon, kebersihan lingkungan serta melakukan coret-coretan dilakukan secara mural. Sehingga bisa melihat inisiatif melihat mural-mural yang ada ditembok di wilayah Kebon Jeruk ini,"jelas dia.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Achmad Mawardi mengajak sektor swasta di Kebon Jeruk, melakukan hal yang sama, yakni pada penataan lingkungan seperti yang di lakukan MNC Group.

Telusuri berita women lainnya
