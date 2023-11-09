6 Potret Atlet Emma Coburn yang Dapat Gelar Pelari Tercantik di Dunia

ATLET cantik Emma Jane Coburn atau yang dikenal sebagai Emma Coburn adalah seorang atlet lari jarak menengah, terutama dalam lari rintangan 3.000 meter yang berasal dari Amerika. Dia mencetak rekor dunia dalam lari rintangan 3.000 meter pada Kejuaraan Dunia 2017 di London dengan waktu 9.02.58.

Sebagai hasilnya, dia menjadi wanita Amerika pertama yang memenangkan medali emas dalam lari rintangan di Kejuaraan Dunia. Sebelumnya, dia mencatatkan rekor Amerika sebesar 9:07.63 dalam lari rintangan 3.000 meter untuk meraih medali perunggu dalam Olimpiade 2016.

Dia pun menjadi perempuan Amerika pertama yang memenangkan medali Olimpiade. Selain segudang prestasi yang dia miliki Emma Coburn memiliki paras yang sangat cantik meski sudah menginjak umur 33 tahun.

Kaki yang Jenjang membuat Para Wanita Iri

Emma terlihat sedang berlibur di Pulau Holbox, Amerika. Kemeja Putih Oversize yang ia gunakan membuat kaki Emma terlihat lebih jenjang dan pose memegang cangkir membuatnya makin terlihat mempesona.

Tetap Berolahraga Meski di Tengah Musim Panas

Selanjutnya, terlihat outfit Emma yang sangat sporty saat sedang mengikat tali sepatu. Seorang atlet tidak boleh melewatkan 1 hari pun untuk tidak berolahraga. walaupun sedang musim panas.

Bikini Hijau

Dalam postingan ini terlihat Emma Coburn menggunakan bikini hijau dan berpose memegang gelas champagne. Bikini yang ia pakai memperlihatkan bodygoals yang dimiliki sang atlet. Foto ini diambil di Bellagio, Las vegas.