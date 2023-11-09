Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tebet, Gak Jauh dari Stasiun

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |06:33 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tebet, Gak Jauh dari Stasiun
Rekomendasi tempat hangout di Tebet. (Foto: Instagram @temanvisit)
A
A
A

TEBET surganya kuliner. Banyak yang mengatakan karena kawasan ini begitu banyak tempat hangout.

Tempatnya pun begitu nyaman, sehingga kamu bisa berlama-lama di sana sambil menikmati hidangan yang menjadi favoritnya.

Paling enak lagi, lokasi ini tidak begitu jauh dari stasiun. Kamu pun bisa menghabiskan waktu bersama teman atau pasangan hingga keluarga.

Mengutip dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), berikut likan rekomendasi tempat hangout di Tebet yang bisa kamu kunjungi .

1. Etera bisa di sewa untuk event

Hangout Tebet

(Foto: Instagram @eternity.coffee)

Eternity coffee atau biasa yang disebut Etera terletak di Jl. Tebet Raya No.73. Eternity coffee buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam.

Memiliki area outdoor dan indoor yang cukup luas, cocok buat kamu yang mau bersantai menikmati luburan akhir pekan atau kamu mau work from café di sini bisa banget lho

2. Ramu Nostalgia

Hangout Tebet

(Foto: Instagram @temanvisit)

Ramu Nostalgia salah satu kafe yang memiliki desain tempat yang aesthetic serta instagramable. Buat kamu yang ingin bersantai ke sini, bisa datang sambil membawa keluarga, teman, atau pacar.

Ramu Nostalgia terletak di Jalan Tebet Barat Dalam Raya IX No.56 buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/612/3024589/lounge-wUDL_large.jpg
Nongkrong di Lounge Jadi Pilihan Workaholic dan Anak Muda Zaman Now, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941165/5-rekomendasi-restoran-sushi-murah-di-jakarta-selatan-ada-yang-rp9-per-porsi-FpGogpR7FL.jpg
5 Rekomendasi Restoran Sushi Murah di Jakarta Selatan, Ada yang Rp9.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936350/5-rekomendasi-hangout-di-yogyakarta-yang-hits-cocok-untuk-libur-nataru-bIgd5k003f.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Yogyakarta yang Hits, Cocok untuk Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935874/5-rekomendasi-hangout-bernuansa-alam-di-jakarta-lqZcunkw7h.jpg
5 Rekomendasi Hangout Bernuansa Alam di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/612/2934221/5-rekomendasi-hangout-di-jagakarta-santai-dengan-konsep-vintage-qeS8JN7ue4.jpg
5 Rekomendasi Hangout di Jagakarta, Santai dengan Konsep Vintage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/612/2933405/5-rekomendasi-tempat-hangout-di-kawasan-menteng-bisa-ngobrol-asyik-Yk2qAH1SMM.jpg
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kawasan Menteng, Bisa Ngobrol Asyik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement