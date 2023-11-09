5 Rekomendasi Tempat Hangout di Tebet, Gak Jauh dari Stasiun

TEBET surganya kuliner. Banyak yang mengatakan karena kawasan ini begitu banyak tempat hangout.

Tempatnya pun begitu nyaman, sehingga kamu bisa berlama-lama di sana sambil menikmati hidangan yang menjadi favoritnya.

BACA JUGA: 5 Rekomendasi Tempat Hangout Bareng Keluarga di Daerah Serpong

Paling enak lagi, lokasi ini tidak begitu jauh dari stasiun. Kamu pun bisa menghabiskan waktu bersama teman atau pasangan hingga keluarga.

Mengutip dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), berikut likan rekomendasi tempat hangout di Tebet yang bisa kamu kunjungi .

1. Etera bisa di sewa untuk event

(Foto: Instagram @eternity.coffee)

Eternity coffee atau biasa yang disebut Etera terletak di Jl. Tebet Raya No.73. Eternity coffee buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam.

Memiliki area outdoor dan indoor yang cukup luas, cocok buat kamu yang mau bersantai menikmati luburan akhir pekan atau kamu mau work from café di sini bisa banget lho

BACA JUGA: 5 Rekomendasi Tempat Hangout di Sudirman

2. Ramu Nostalgia

(Foto: Instagram @temanvisit)

Ramu Nostalgia salah satu kafe yang memiliki desain tempat yang aesthetic serta instagramable. Buat kamu yang ingin bersantai ke sini, bisa datang sambil membawa keluarga, teman, atau pacar.

Ramu Nostalgia terletak di Jalan Tebet Barat Dalam Raya IX No.56 buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam.