Potret Jung Ju Hee, Model Cantik yang Disebut Jadi Kekasih Choi Woo Shik

AKTOR tampan Choi Woo Shik memang tengah digosipkan menjalin hubungan dengan model cantik bernama Jung Ju Hee. Pasalnya, bintang film Parasite ini tertangkap kamera sedang kencan di sebuah pusat perbelanjaan, setelah selesai menggelar fan meeting di Jepang.

Meskipun belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak, namun banyak netizen yang berspekulasi sosok wanita tersebut adalah kekasihnya. Netizen pun penasaran dengan wanita yang berhasil meluluhkan hati Choi Woo Shik.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum deretan potret cantik Ju Hee Jung. Berikut rangkumannya dari Instagram @jujujuheejung.

Berparas cantik

Jung Ju Hee salah satu influencer sekaligus model asal Korea yang memiliki paras cantik dan menawan. Ini foto selfie Ju Hee dengan rambut dicepol dan memakai kacamata. Tak hanya itu, dia juga memiliki mata indah dan hidung yang mancung.

Punya body goals

Potret Juee saat menjalani pemotretan memakai bra top dipadukan dengan legging putih dan kaus kaki. Di foto ini dia pose tiduran sambil memamerkan body goalsnya yang putih dan mulus.

Foto OOTD

Gaya OOT Ju Hee tampil stylish memakai busana casual. Dalam foto itu dia memakai inner dan crop top putih dipadukan dengan jeans oversized dan sneaekrs. Pada tampilannya ini, dia memilih menggerai rambutnya dan menambahkan topi serta tas hitam. Pose sambil memasukan satu tangannya ke saku celana, gayanya kece abis!