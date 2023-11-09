Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Diramalkan akan Mengubah Takdirnya di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:30 WIB
3 Zodiak yang Diramalkan akan Mengubah Takdirnya di 2024
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUN 2024 sudah semakin dekat, seiring dengan menjelang tahun yang baru, umumnya banyak orang yang penasaran dengan penerawangan nasib dan keberuntungannya.

Nah menurut kacamata astrologi, ada tiga zodiak tertentu yang akan mengubah takdirnya  jadi lebih cemerlang di tahun 2024 dengan keberuntungan dan kesuksesan yang tak terhitung jumlahnya. Melansir KnowInsiders, Kamis (9/11/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Aquarius: Pada tahun 2024, Aquarius adalah salah satu zodiak paling beruntung. Kehidupannya diramalkan penuh dengan kebahagiaan dan rejeki seiring dimulainya tahun yang baru.

Selain itu, rasa ingin tahu besar dan keinginan alami para pemilik zodiak ini untuk melihat dunia, membuat dirinya banyak mengalami interaksi tak terduga dengan orang-orang dan peluang yang bisa meningkatkan kesuksesan.

2. Pisces: Orang-orang Pisces dikatakan bisa berharap tahun 2024 yang fantastis, diprediksikan di 2024, para pemilik zodiak Pisces akan mewujudkan semua tujuan dan rencana mereka. 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement