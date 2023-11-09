Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Driver Ojol Lansia Bangga Bisa Beli Jaket Seharga Rp100 Ribu, Bikin Netizen Muhazabah Diri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:14 WIB
Viral Driver Ojol Lansia Bangga Bisa Beli Jaket Seharga Rp100 Ribu, Bikin Netizen Muhazabah Diri
Viral Driver Ojol dapat Jaket Baru. (Foto: TikTok)




KEBAHAGIAAN memang digambarkan sebagai tujuan akhir seseorang, oleh karena itu kebahagiaan antara satu manusia dengan manusia lainnya pasti berbeda. Jika mengacu konsep Aristoteles, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari tindakan manusia.

Tidakan tersebut mencukupi pada dirinya sendiri dan yang dipilih, dan diinginkan bukan untuk sesuatu yang lain. Jadi tidak heran jika ada beberapa orang yang merasa bahagia hanya dengan hal-hal kecil.

Seperti seorang pria pengemudi ojek online (ojol) yang baru-baru ini viral di sosial media TikTok. Pengemudi ojol yang tampak telah lanjut usia tersebut sukses menginspirasi netizen karena tampak begitu bahagia hidup sederhana.

Pasalnya, pengemudi ojol berambut putih tersebut tiba-tiba melakukan selfie dengan ekspresi nan ceria, karena baru saja membeli jaket baru. Momen tersebut lantas direkam sang penumpang dan diunggah melalui akun Tiktoknya, @rektarizky09.

Viral Driver Ojek Online

“Baru kali ini gue pesan gojek, drivernya ceria banget,” ujar pemilik akun TikTok yang diketahui bernama Rekta tersebut.

Usai melakukan foto selfie, pengemudi ojol yang diketahui bernama Pak Komara itu lantas mulai mengantarnya. Karena penasaran, Rekta lantas bertanya alasan sang pengemudi ojol melakukan selfie dengan ekspresi yang begitu ceria.

Usut punya usut, hal tersebut karena Pak Komara baru saja membeli jaket seragam ojolnya. Ia mengaku, hal tersebut membuatnya jadi semangat untuk memulai hari dan bekerja.

“Iya neng, saya baru beli jaket baru gojek nih. Biar semangat hidup baru,” kata Pak Komara

“Oh iya saya lihatnya jadi segeran nih,” timpal Rekta.

“Iya biar gantengan dikit lah gitu,” jawab Pak Komara lagi.

