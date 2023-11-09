Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal Keberuntungan untuk Shio Tikus hingga Kelinci di November 2023

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |22:30 WIB
Tanggal Keberuntungan untuk Shio Tikus hingga Kelinci di November 2023
Tanggal keberuntungan menurut shio, (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK hal yang berhubungan dengan keberuntungan seseorang, jika dilihat dari aspek shio. Bukan hanya tanggal, arah mata angin, atau warna. Dari astrologi shio, keberuntungan tiap shio juga bisa dilihat dari hari pada setiap bulannya.

Ya, tiap tanda shio punya hari dan tanggal yang dianggap bisa membawa keberuntungan sendiri-sendiri. Jadi penasaran hari apa dan tanggal berapa keberuntungan shio Anda di bulan November 2023 ini? Melansir Your Tango, Kamis (9/11/2023)

1. Shio Tikus: Tanggal 15 November disebut jadi hari yang membawa hoki bagi para pemilik shio satu ini. Keberuntungan orang bershio Tikus bulan November akan membuahkan hasil setelah di pekan kedua, setelah sebelumnya di pekan pertama setiap bulan akan lebih santai dan teratur.

Jadi jangan kaget ketika segala sesuatunya tiba-tiba meningkat setelah tanggal 10 November dan dihadapkan pada peluang dan tantangan yang mengharuskan Anda untuk naik level.

2. Shio Kerbau: Tanggal 21 November disebut jadi hari yang membawa hoki bagi orang shio Kerbau, menjadi hari yang sangat beruntung, terutama dalam bersosialisasi dan mendapatkan teman baru dan juga mempersiapkan diri untuk lebih banyak petualangan di akhir tahun.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
