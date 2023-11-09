5 Potret Kemesraan Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo Sebelum Isu Perselingkuhan Menyerang

RUMAH tangga Okie Agustina bersama sang suami, pesepakbola Gunawan Dwi Cahyo tengah diguncang isu perselingkuhan. Gunawan diduga telah berselingkuh dari Okie, seiring beredarnya foto dan video Gunawan tengah jalan berdua dengan seorang perempuan.

Okie dan Gunawan sendiri diketahui sudah menjadi pasangan suami istri selama 11 tahun, dan dikaruniai dua orang anak. Seiring dengan isu perselingkuhan yang tengah menyerang rumah tangganya, diketahui Okie sudah meniadakan foto-foto Gunawan di akun Instagram pribadinya.

Sementara di akun Instagram pribadi Gunawan, masih bisa diakses potret kemesraan dirinya bersama Okie sebelum isu perselingkuhan ini merebak. Penasaran? Dihimpun dari akun Instagram Gunawan, @gunawandwicahyo13, Kamis (9/11/2023) berikut lima potret kemesraan Okie dan Gunawan.

1. Rayakan ulang tahun pernikahan: 13 Juli 2023, Gunawan mengunggah potret dirinya merangkul erat Okie dengan latar belakang penginapan mewah untuk merayakan momen peringatan hari pernikahan, yang tahun ini sudah masuk ke tahun 11. Happy anniversary 11 thn istriku @okieagustina_ , sehat dan selalu jadi contoh yang baik-baik buat anak-anak,” tulis Gunawan.

2. Bilang cinta: Mengunggah foto dirinya kompak mengenakan outfit serba putih dan merangkul erat Okie yang memeluk dirinya, di sini atlet anggota Persik Kediri tersebut lewat keterangan foto mengucapkan pernyataan cinta dirinya untuk Okie sang istri. “Selagi masih bisa tersenyum. Love u istriku,” kata Gunawan.