Potret Ashanty Pakai Sandal Rumah Seharga Motor, Gaji UMR Gak Relate!

GAYA fesyen dari Ashanty sebagai artis memang kerap jadi sorotan publik. Mengingat, isri musisi Anang Hermansyah ini sering kali mengenakan busana dan aksesoris mewah dengan harga selangit.

Contohnya yang terbaru, sandal dalam rumah yang ia kenakan. Sandal di rumah yang dikenakan Ashanty ini terlihat dari luar memang simpel, tapi bicara soal harga? Tentunya selangit dan tidak ramah gaji UMR.

BACA JUGA:

Pasalnya, seperti dikutip dari akun Instagram, @hermes.selebritis, Kamis (9/11/2023) sandal rumah warna hitam yang dipakai mertua Atta Halilintar tersebut adalah salah satu sandal koleksi keluaran rumah mode mewah dunia, Hermes yakni seri Oran Sandal (Noir/Argent) berwarna hitam yang elegan dengan bentuk logo H khas rumah mode dari Perancis ini.

(Foto: Instagram @hermes.selebritis)